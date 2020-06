Tudi Borussia ni pozabila Kloppa: On je Muhammad Ali nogometa

Liverpool je angleški državni prvak, na tron je zasedbo redsev popeljal trener Jürgen Klopp. Nemca vsi kujejo v zvezde, tudi pri nekdanjem klubu, ki ga je vodil, Borussii Dortmund, sta mu priznanje izrekla trener in športni direktor tega nemškega prvoligaša.

icon-expand Jürgen Klopp FOTO: AP

Po 30 letih je Liverpool znova vpisan na seznam klubov, ki so osvojili Premier League. Čakanje je bilo dolgo, a je dosežek nekaj posebnega, tudi zaradi neobičajne sezone. Prekinitev zaradi epidemije koronavirusa ni vzela zaleta redsem, ki so si priigrali takšno prednost, da so sedaj nedosegljivi za tekmece, pa je do zaključka še nekaj tekem. Sedem krogov pred koncem Premier league imajo nedosegljivih 23 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem. Za Liverpool je to 19. naslov angleškega prvaka v klubski zgodovini, nazadnje jim je to uspelo v sezoni 1989/90.

Med zaslužne za uspeh je visoko na lestvici šampionski trener Jürgen Klopp, ki je moštvo lani popeljal tudi do naslova Lige prvakov, v finalu so lani maji porazili Tottenham. Klopp je pred odhodom na Otok, prav tako uspešno, vodil zasedbo dortmundske Borussie. Moštvo je vodil od leta 2008 do leta 2015, dvakrat je osvojil naslov nemškega prvaka, v Ligi prvakov pa se je uvrstil v finale leta 2013, ko je izgubil v nemškem finalu proti Bayernu (1:2). V Dortmundu je prav tako navijačem, igralcem in vodstvu kluba zlezel pod "kožo". Zato so tudi iz Porurja na njegov račun sedle mnoge čestitke, športni direktor moštvaMichael Zorc je dejal: "Čestitke, Jürgen. Ti si največji. Ni zaman, da sem te v zadnjih letih poimenoval za Muhammada Alija nogometa."

Tudi predsednik rumeno-črnih Hans-Joachim Watzkeje navdušen: "Ko tako velik klub kot je Liverpool po 30 letih osvoji šampionat, vsak navijač ve, kaj to čustveno pomeni. Biti prvak v tako močni ligi, kot je angleška, je nekaj izjemnega. Jürgen je še izpopolnil sistem igre (presing) in ga v Angliji dogradil in BVB družina mu čestita iz vsega srca."