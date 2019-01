Tudi Čeferin v družbi LeBrona Jamesa: med desetimi najvplivnejšimi v športu

"Leto 2018 je bilo dobro za predsednika Uefe Aleksandra Čeferina," so zapisali pri omenjeni reviji. "51-letnik je Uefi zagotovil 230 milijonov evrov s partnerstvom s kitajskim Alipayem, podpisal je prvo pogodbo za ženski nogomet s Viso in zagotovil zanimive medijske pogodbe z DAZN-om in Facebookom. Poleg tega se je liga narodov izkazala za boljšo, kot je pričakoval najbolj optimističen Uefin uradnik," so še dodali.

"Dejstvo, da na februarskih volitvah za novo, štiriletno obdobje, nima protikandidata, kaže na to, da je Slovenec široko sprejet," so zaključili.

Seznam najbolj vplivnih ljudi v svetu športa po izboru SportsPro:

Aleksander Čeferin (predsednik Uefe)

Simon Denyer (izvršni direktor skupine DAZN)

Sarai Bareman (Izvršna direktorica za ženski nogomet pri Fifi)

LeBron James (košarkar lige NBA/Los Angeles Lakers)

Jack Ma (Ustanovitelj in predsednik skupine Alibaba)

Linda Helleland (podpredsednica protidopinške agencije WADA)

Jim Murren (Predsednik MGM Resorts)

Brett Gosper (Izvršni direktor svetovne rugby zveze)

Sarah Hirshland (predsednik olimpijskega komiteja ZDA)

John Ridgeon (naslednji izvršni direktor IAAF-a)