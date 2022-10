Tudi drugi polčas prekinjene tekme dobili Ljubljančani

Nogometaši Brava so v 14. krogu Prve lige Telemach premagali Celje z 2:0, tekmeca sta namreč odigrala še drugi polčas zaradi močnega deževja v soboto prekinjene tekme.

Bravo in Celje sta danes odigrala še drugi polčas zaradi močnega deževja v soboto prekinjene tekme. Potem ko so Ljubljančani pred današnjim nadaljevanjem vodili z 1:0, so kmalu po začetku drugega polčasa podvojili prednost in nato dobro pazili na tekmečeve napade. Celje tako ostaja tretje z devetimi točkami za Olimpijo, Bravo pa je na šestem mestu zamenjal Maribor. Tekma je v soboto v prvih 45 minutah ponudila bolj ali manj enakovredno predstavo, še preden pa so razmere za igranje postale nemogoče, pa je domače v vodstvo popeljal David Flakus Bosilj. V nalivu je v deseti minuti od daleč najprej sprožil Matija Kavčič, Florijan Raduha je strel obranil, a mu je ob tem žoga spolzela iz rok, pri njej pa je bil takoj David Flakus Bosilj in jo iz bližine potisnil v mrežo.

Pozneje igra ni imela posebnega ritma, tudi zaradi vse bolj razmočenega terena, žogo so vse bolj ustavljale luže. Šele v 32. minuti je sledil prvi nov omembe vreden strel, ko je bil od daleč nenatančen Simon Nsana. Celjani, ki so bili boljši v zadnjih 15 minutah prvega dela, so imeli na voljo nekaj obetavnih prekinitev, a jih niso unovčili. V 35. minuti pa je malce previsoko meril Jon Šporn malce zunaj kazenskega prostora. V 41. minuti je Denis Popović zapovrstjo izvedel nekaj nevarnih udarcev iz kota, po enem od teh je Gal Lubej Fink žogo preusmeril v prečko.

