Tudi Evropska komisija podprla Uefo proti Infantinovemu načrtu

"V celoti podpiramo stališče Evropske nogometne zveze (Uefa) v zvezi z organizacijo svetovnih prvenstev, ki bi se po želji Fife igrala na vsaki dve leti. Evropa je namreč svetovni center nogometa, naša dolžnost pa je, da ohranimo obstoječi model, ki spoštuje interes navijačev, dobrobit nogometašev in skupno logiko globalnega športnega koledarja. V tem primeru komercialni interes ne sme prevladati nad športnim," je jasen podpredsednik Evropske komisije za promocijo evropskega življenjskega sloga Margaritis Schinas , ki je tako še eden v vrsti tistih, ki brez zadržkov podpirajo vodstvo Uefe.

Pred tem so odločen NE Fifi namenile tako nacionalne zveze Južne Amerike kot tudi sindikat nogometašev. Še več, zastopniki vseh političnih skupin Evropskega parlamenta bodo konec prihodnjega meseca pozvali športne organizacije, "da spoštujejo ustaljeno frekvenco mednarodnih športnih tekmovanj – še posebej evropskih in svetovnih prvenstev".

Sopredsedujoči športne skupine Evropskega parlamenta in nekdanji poklicni nogometaš Tomasz Frankowski je izpostavil naslednje: "Kot nekdanji nogometaš se bojim, da bi takšna poteza Fife pomenila veliko škode za zdravje igralcev. Samo predstavljajte si, da bi morali igrati na največjih tekmovanjih praktično vsako poletje. Obenem pa bi se v precej slabšem položaju znašle tudi tako imenovane manjše reprezentance, ki se že tako ali tako s težavo uvrščajo na največja tekmovanja. Upam, da bo prevladal razum."

Fifin načrt, ki ga je prvotno predlagala Savdska Arabija, trenutno podpirajo nacionalne zveze iz Afrike in Azije. Toda vsi ostali so odločno proti Infantinovemu predlogu, vključno z navijači po vsem svetu, ki so prek različnih anket izrazili podporo Evropski nogometni zvezi. Zdi se, da se bo vodstvo Fife moralo obrisati pod nosom.