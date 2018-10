Tudi Gareth Bale obtožen izogibanja plačevanja davkov

Bale je bil do zdaj edina velika zvezda Reala v zadnjih letih, ki ni imel težav z davkarijo. A kot kaže, so španske oblasti našle nepravilnosti tudi pri Baleu.

Po prestopu iz Tottenhama v Real Madrid naj bi Gareth Balesponzorske prihodke prejemal preko angleškega podjetja, kar ni v skladu s špansko zakonodajo, je uspel izvedeti španski El Mundo. Ta naj bi od Balea zdaj zahteval 337.000 evrov. Od tega naj bi bilo 200.000 neplačanih obveznosti, 100.000 kazni in 37.000 evrov obresti, navaja španski dnevnik El Mundo. Pred tem so se s podobnimi ali še veliko večjimi zneski domnevnih utaj soočali še številni zvezdniki, med drugim tudi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić, Marcelo, Karim Benzema in Sergio Ramos.