Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Tudi Gattuso je plačal za neuspeh, ni več selektor

Rim, 03. 04. 2026 14.26 pred 25 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA
Gennaro Gattuso

Oseminštiridesetletni Gennaro Gattuso je bil odpuščen s položaja glavnega selektorja italijanske nogometne reprezentance, potem ko so štirikratni svetovni prvaki postali prvi nekdanji zmagovalci, ki se trikrat zapored niso uvrstili na zaključni turnir svetovnega prvenstva.

Italijani so v torek zvečer po kazenskih strelskih v torek izgubili odločilni dodatni dvoboj v Zenici proti Bosni in Hercegovini. Novico, da so razdrli pogodbo z Gennarom Gattusom, je sporočila Italijanska nogometna zveza. Njen predsednik Gabriele Gravina je manj kot 48 ur po porazu v četrtek že odstopil.

"Odhajam s težkim srcem, ker mi ni uspelo doseči cilja, ki smo si ga zadali. Moje delo na selektorskem mestu Italije je končano," je italijanska zveza objavila izjavo Gattusa. Junija lani je zamenjal Luciana Spallettija, ki je bil odpuščen po porazu Italije z 0:3 na Norveškem v uvodni kvalifikacijski tekmi za letošnje svetovno prvenstvo.

FOTO: AP

Zveza se je nato obrnila na Gattusa, nekdanjega člana italijanske reprezentance, ki je osvojila svetovni naslov leta 2006, potem ko jo je zavrnil njen prvi izbor Claudio Ranieri. Ta se je odločil, da raje ostane pri Romi. Izbira Gattusa je bila tedaj nekoliko presenetljiva.

Gattuso je v preteklosti vodil številne ekipe, vključno z Milanom, Napolijem in Valencio, a njegova trenerska kariera doslej ni bila ravno uspešna. Z Napolijem je osvojil italijanski pokal v sezoni 2019/20.

Preberi še Po debaklu v Zenici se poslavljata Buffon in prvi mož italijanskega nogometa

V torek zvečer je nekdanji vezni igralec težko zadrževal solze, ko se je v Zenici opravičil italijanskemu narodu. "Opravičujem se, ampak to je krivično," je povedal za televizijo Rai.

"Ti fantje si glede na njihovo odločnost in predanost niso zaslužili takšnega udarca. Mučili smo se, ostali smo z 10 igralci. To je nogomet, ampak ponosen sem na svoje fante, dali so vse od sebe," je dejal v intervjuju za Sky in dodal: "To je velik udarec na osebni ravni, trajalo bo kar nekaj časa."

Preberi še Gattuso po neuspešni sezoni v Splitu postal selektor Italije

Štirikratni svetovni prvaki se prav tako niso uvrstili na prvenstvo v Rusiji 2018 in Katarju 2022, saj so bili v skupini drugi, tako kot tokrat za Norveško zvezdnika Erlinga Haalanda. Pred Bosno in Hercegovino sta Italijo v dodatnih tekmah izločili Švedska in Severna Makedonija.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FORTUDO1
03. 04. 2026 18.41
Kakšen naslov - Tudi Gattuso je plačal za neuspeh, ni več selektor! Kdo bi pa drugače po vašem mnenju naj plačal za neuspeh? Mogoče njegova babica?
Odgovori
+2
2 0
NkMaribor
03. 04. 2026 18.18
Me ne zanima!
Odgovori
+0
1 1
blackwizard
03. 04. 2026 15.35
Gattuso nikoli ni bil dober trener in italijani so trenutno preslabi! Italijani vsaj naredijo čistko po neuspehu, kar bi mogli tudi v Sloveniji!!
Odgovori
+9
9 0
Cupko
03. 04. 2026 15.22
Nič ni krivično! Itlijni so slabi, ker imajo v njihovih klubih preveč tujcev, ki imjo vse v svojih rokah, Italjani pa so v stranskih vlogah tako kot je to pri nas
Odgovori
+4
4 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677