Tudi Gattuso je plačal za neuspeh, ni več selektor

Italijani so v torek zvečer po kazenskih strelskih v torek izgubili odločilni dodatni dvoboj v Zenici proti Bosni in Hercegovini. Novico, da so razdrli pogodbo z Gennarom Gattusom, je sporočila Italijanska nogometna zveza. Njen predsednik Gabriele Gravina je manj kot 48 ur po porazu v četrtek že odstopil. "Odhajam s težkim srcem, ker mi ni uspelo doseči cilja, ki smo si ga zadali. Moje delo na selektorskem mestu Italije je končano," je italijanska zveza objavila izjavo Gattusa. Junija lani je zamenjal Luciana Spallettija, ki je bil odpuščen po porazu Italije z 0:3 na Norveškem v uvodni kvalifikacijski tekmi za letošnje svetovno prvenstvo.

Zveza se je nato obrnila na Gattusa, nekdanjega člana italijanske reprezentance, ki je osvojila svetovni naslov leta 2006, potem ko jo je zavrnil njen prvi izbor Claudio Ranieri. Ta se je odločil, da raje ostane pri Romi. Izbira Gattusa je bila tedaj nekoliko presenetljiva. Gattuso je v preteklosti vodil številne ekipe, vključno z Milanom, Napolijem in Valencio, a njegova trenerska kariera doslej ni bila ravno uspešna. Z Napolijem je osvojil italijanski pokal v sezoni 2019/20.

V torek zvečer je nekdanji vezni igralec težko zadrževal solze, ko se je v Zenici opravičil italijanskemu narodu. "Opravičujem se, ampak to je krivično," je povedal za televizijo Rai. "Ti fantje si glede na njihovo odločnost in predanost niso zaslužili takšnega udarca. Mučili smo se, ostali smo z 10 igralci. To je nogomet, ampak ponosen sem na svoje fante, dali so vse od sebe," je dejal v intervjuju za Sky in dodal: "To je velik udarec na osebni ravni, trajalo bo kar nekaj časa."