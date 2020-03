Tudi Iličić, ki še kako čuti razsežnosti virusa v Italiji, pozval: Ostanite doma

"V Italiji čutimo posledice koronavirusa še toliko bolj kot drugod po svetu. Najhuje je v bolnišnicah, ki zaradi pandemije ne morejo več primerno oskrbovati vseh bolnikov s hudimi bolezenskimi znaki," je jasno sporočilo Josipa Iličića na družbenih omrežjih, ki ga je Slovencem prenesla tudi Nogometna zveza Slovenije. Če kdo v Evropi ve, kakšno škodo lahko povzroči novi koronavirus, so to Italijani in ljudje, ki tam živijo. V Italiji so z ukrepi začeli prepozno, na dan tako umre izjemno veliko število okuženih.

Javno življenje se je na Apeninskem polotoku zaustavilo, a to ni glavna skrb tamkajšnjega prebivalca. Glavna skrb je, kako dobiti bitko z virusom. Najbolj učinkovit način, da se zaustavi pohod virusa je, da ljudje ostanejo doma. To velja tudi za Slovenijo, kjer smo imeli do 14. ure danes uradno potrjenih 219 primerov. "Z mano je vse OK, ker želim ravnati odgovorno, ostajam doma. K enakemu ravnanju pa pozivam tudi vse v Sloveniji. Ostanite doma, ravnajte odgovorno, saj se bo le tako življenje čim hitreje vrnilo v vsakdanje tirnice. Srečno in ostanite zdravi," je še sporočil nogometaš Atalante. Ta je zablestel predvsem na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov na Mestalli, ko je Valencii zabil kar štiri zadetke. Te lahko podoživite v spodnjem videu.