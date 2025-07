Tudi Inter in Monterrey v izločilnih bojih klubskega SP

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Argentincih je neposredni rdeči karton v 65. minuti prejel Lucas Martinez Quarta , ob koncu tekme pa je drugi rumeni karton prejel še Gonzalo Montiel in s tem prav tako predčasno sklenil dvoboj v Seattlu.

Pod Interjeva zadetka sta se podpisala mladi Francesco Esposito v 72. minuti in Alessandro Bastoni tik pred iztekom igralnega časa.

Slednji je brez večjih težav opravil z Urawa Red Diamonds. Slavil je s 4:0, večino dela pa opravil v prvem polčasu, ki ga je dobil s 3:0. Med 30. in 38. minuto so zadeli Nelson Deossa, German Berterame in Jesus Corona. V drugem delu je Berterame globoko v sodnikovem dodatku zadel še drugič za končnih 4:0.

Inter v osmini finala v ponedeljek čaka obračun z brazilskim Fluminensejem, medtem ko se bo Monterrey dva dni kasneje udaril z Borussio iz Dortmunda.