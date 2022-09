Tudi Italijani na finalnem turnirju lige narodov

A Angleži so se uspeli vrniti. Pet minut kasneje je znižal Luke Shaw . Za izenačenje pa sta tri minute kasneje poskrbela dva rezervista, ko je asistenco Bukaya Sake izkoristil Mason Mount . Popoln preobrat je zrežiral kapetan reprezentance treh levov Harry Kane , ki je izkoristil najstrožjo kazen. A dvoboja še ni bilo konec. Po strelu Serga Gnabryja je nato vratar Nick Pope slabo reagiral in Havertz je s svojim drugim zadetkom izid še zadnjič poravnal.

Angleška izbrana vrsta je že krog pred koncem izpadla nivo nižje, v ligo B. Danes pa je na tekmi preobratov z Nemčijo igrala neodločeno s 3:3 in skupinski del zaključila brez zmage. Nemci so povedli prek Ilkaya Gündogana , ki je v 52. minuti enajstmetrovko pretvoril v zadetek. Na 2:0 je potem povišal Kai Havertz .

Italijane je v 27. minuti v vodstvo popeljal Giacomo Raspadori , ki je izkoristil napako v zadnji vrsti Madžarov. Drugi polčas so domačini napadalno odprli in imeli tri lepe priložnosti za izenačenje, a se je dvakrat dobro izkazal Gianluigi Donnarumma v vratih Italijanov in le nekaj trenutkov zatem so azzurri povišali vodstvo prek Federica Dimarca . Do konca tekme so imeli domačini še nekaj lepih priložnosti, a je v vratih Italijanov še naprej blestel vratar PSG Donnarumma.

Nogometaši Bosne in Hercegovine so kljub visokemu porazu v Bukarešti z 1:4 osvojil prvo mesto v skupini 3 lige B, saj je bilo že pred zadnjim krogom jasno, da bodo naslednjo izvedbo lige narodov igrali v ligi A. Romuni so povedli v 38. minuti, ko je zadel Dennis Man, v 73. minuti pa je povišal George Puscas. Nekaj trenutkov kasneje je Edin Džeko za trenutek znižal prednost, a so domačini le dve minuti kasneje obnovili prednost dveh zadetkov. Končni rezultat je s svojim drugim zadetkom postavil Puscas. Romuni se kljub visoki zmagi niso uspeli izogniti zadnjemu mestu v skupini in izpadu v ligo C, saj so Finci danes premagali Črno goro z 2:0 in končali celo na drugem mestu v skupini.

Črnogorci so agresivno začeli tekmo in si v prvih 20 minutah nabrali tudi pet rumenih kartonov. Žarko Tomašević si je v 17. minuti prislužil svojega drugega in je moral hitro pod prho. Finci so številčno premoč izkoristili takoj po odmoru, ko je zadel Oliver Antman. Nekaj trenutkov zatem je prednost povišal Benjamin Källman in potrdil zmago Fincev.

Gruzijci so v skupini 4 lige C pričakovano zmagali še na svoji peti tekmi in se neporaženi selijo v ligo B. Danes so z 2:1 premagali še Gibraltar, ki je tako z eno osvojeno točko osvojil zadnje mesto v skupini in bo igral v play-offu za izpad v ligo D.

Na drugi tekmi iz te skupine pa so Bolgari z 1:0 premagali Severno Makedonijo. Makedonci so od 14. minute igrali z igralcem manj, saj je Todor Todoroski prejel rdeči karton. Bolgari so le povedli v 50. minuti prek Kirila Despodova in zabeležili minimalno zmago.

V skupini 2 lige D so si Estonci že krog pred koncem zagotovili napredovanje v ligo C, danes pa so zabeležili še četrto zmago na prav toliko tekmah. Od San Marina so bili boljši s 4:0.