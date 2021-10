Tudi Kek del Uefine kampanje za zdrav življenjski slog: Ni varne količine alkohola

Uefa je lansirala novo kampanjo, ki ljubitelje nogometa in športa poziva k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Kampanja poteka pod ključnikom #FeelWellPlayWell, povabila pa bo vseh 55 nogometnih zvez (in vse njihove selektorje), ki delujejo pod Uefinim okriljem. Uefa bi namreč rada izkoristila njihovo opaznost in glasnost, da bi ljudi že v mladih letih spodbudili k odločitvi za zdrav način življenja.

Uefa bo poprosila selektorje, naj kampanjo podprejo s kratkim videoposnetkom, na katerem bodo razložili pomen ukvarjanja s športom, zdrave prehrane, omejevanja vnosa alkohola (oz. izogibanja alkoholu), izogibanja kajenju in vzdrževanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Kampanja bo vrhunec dosegla ob svetovnem dnevu zdravja 2022, 7. aprila, in sicer s posebnim dogodkom, ki ga bodo organizirale UEFA in njenih 55 članic.

Kek: Razkužila najbrž ne bi pili, kajne?

V pilotno fazo kampanje, kakor so njen začetek označili pri Uefi, so že vključeni štirje selektorji evropskih reprezentanc. Med njimi je tudi slovenski selektor Matjaž Kek. "Ni varne količine alkohola. Najbrž ne bi pomislili na to, da bi pili razkužilo, kajne? A to je tisto, kar pravzaprav počnete, ko si privoščite pivo, vino ali žgane pijače. Poiščite pomoč," se glasi poziv Matjaža Keka.

Poleg Keka, ki je s slovensko reprezentanco že izgubil možnosti za preboj na svetovno prvenstvo v Katarju, so v pilotni kampanji še Roberto Mancini, ki je z Italijo osvojil letošnje evropsko prvenstvo, nizozemski selektor Louis Van Gaal in Ian Baraclough, sicer selektor Severne Irske.

"Za vse mlade ljudi imam pomembno sporočilo. Preveč mladih premalo telovadi, kar me skrbi. Aktivnost poskrbi za dobro počutje. Že osnovne aktivnosti vas lahko naredijo zdrave in močne. Igrajte nogomet. Tecite. Povzpnite se po domačih stopnicah! Ostanite aktivni in se gibajte 60 minut vsak dan," je poziv izjemno izkušenega trenerja Louisa van Gaala.