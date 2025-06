Tudi Kek opozarja, da je uspeh mlade reprezentance neupravičeno v senci

Pred slovensko mlado reprezentanco je drugi nastop na evropskem prvenstvu v zgodovini. Na Slovaškem jih v sila zahtevni skupini B čakajo obračuni z Nemci, Angleži in Čehi. Tudi zato varovanci Andreja Razdrha na stavnicah ne kotirajo visoko, a imajo kljub temu svojo računico. Da so mladi reprezentanti že z uvrstitvijo med 16 najboljših dosegli velik uspeh, pa je v torek izpostavil članski selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek je po zmagi nad BiH poudaril, da se uspeha mlade reprezentance ne ceni dovolj. FOTO: David Valant icon-expand

Spomnimo, slovenska reprezentanca do 21 let bo šele drugič v svoji zgodovini igrala na turnirju stare celine. A če je bil nastop pred štirimi leti plod tega, da je Slovenija skupaj z Madžarsko gostila evropsko prvenstvo, je tokrat povsem drugače. Varovanci Milenka Ačimovića, ki ga je vmes nadomestil Andrej Razdrh, so bili najboljši v svoji kvalifikacijski skupini, v kateri so za seboj pustili tako Francoze kot Avstrijce. In to Francoze, za katere so igrali Desire Doue, Bradley Barcola, Wayne Zaire-Emery in še bi lahko naštevali.

Pričakovanja slovenske javnosti, vsaj tako se zdi, so se sicer nekoliko umirila, potem ko je naša izbrana vrsta v sklepnem pripravljalnem obdobju doživela kup odpovedi (o katerih smo že poročali). A dejstvo ostaja, Razdrhova četa bo imela v naslednjih dneh priložnost, da spiše novo zgodovinsko poglavje slovenskega nogometa. "Pred nami je zelo pomemben nogometni dogodek, ki pa se zdi, da je malo v senci, kar mi ni všeč. Tega ne jemljemo dovolj s ponosom in srečo. Želim jim dobre rezultate na evropskem prvenstvu," je bodočim članskim reprezentantom srečo po torkovi zmagi nad Bosno in Hercegovino zaželel Matjaž Kek.

Nemci in Angleži med glavnimi favoriti, a tudi Francozi so bili ...

Zanimiv je pogled na stavnice, ki Slovence postavljajo v vlogo izrazitih outsiderjev. Svit Sešlar in soigralci imajo najvišjo kvoto izmed vseh reprezentanc (126). Povsem na drugi strani spektra favoritov so Angleži in Nemci (kvota 5,5), od katerih višje kotirajo samo še Španci (kvota 5). "Ne bi govoril o posameznikih. Vemo, da imajo zelo kakovostno ekipo. Z njimi bomo šli normalno v tekmo, dali vse od sebe in se kosali z njimi," je pred prvo tekmo z Nemčijo (v četrtek ob 21. uri, prenos na Kanalu A in VOYO) razmišljal vezist Žan Jevšenak, ki se nadeja bučne podpore s tribun: "Vsekakor bo gledalcev veliko. Tudi moja družina bo prisotna, tako da podpore ne bo manjkalo." V ožji krog favoritov sodijo tudi Francozi, s katerimi so se Slovenci dvakrat pomerili v kvalifikacijah. V Franciji je bilo 1:1, na Bonifiki pa so galski petelini zanesljivo slavili (4:0), a izid nikakor ne pove vsega, saj so imeli slovenski nogometaši v prvem polčasu obilo zrelih priložnosti, da bi obrnili potek srečanja. Slovenci lahko z omenjenih predstav zagotovo črpajo veliko mero optimizma. "Vsaka tekma pride prav. Ni važno, proti kateremu nasprotniku. Igrati moramo za Slovenijo, za nas, za grb, za celo državo. Cilj je zmaga," je odločen Jevšenak, ki se za napovedi stavnic – tako kot vsi njegovi soigralci – nikakor ne zmeni.

Dilema za Razdrha: kako zakrpati luknje v obrambi?

Pred Slovenci je danes v Nitri zadnji uradni trening, ko bodo spoznali zelenico tukajšnjega stadiona, kjer se bodo pomerili z Nemci in Angleži. Morda bo danes bolj jasno, za kakšne taktične prilagoditve, ki jih je napovedal že pred dnevi, se bo odločil selektor Razdrh. Jasno je, da mu največ težav povzročata položaja osrednjih branilcev. Poveljnik obrambe Marcel Ratnik je odsoten zaradi klubskih obveznosti, Marko Ristić pa je brez nastopa ostal po hujši poškodbi na zadnji reprezentančni akciji.

Jevšenak v drugem delu sezone dobil nujno potrebne minute, zdaj želi navdušiti

Morda se bo Razdrh odločil, da v zadnjo vrsto postavi kar enega od vezistov. Enrik Ostrc je letos za nizozemski Helmond Sport nekajkrat igral v osrčju obrambe, a je zase povedal, da je ne glede na vse predvsem vezist. Kot kandidat za krpanje lukenj na "štoperskih" položajih se ponuja tudi Jevšenak, za katerim je vzpodbudna polovica sezone pri portugalskem drugoligašu Oliveirenseju. Potem ko je v prvem delu sezone pri Pisi dobil le nekaj minut, je v drugem zbral 12 nastopov, desetkrat je začel v prvi postavi. "Moja odločitev je bila, ker sem želel igrati. Tako da sem vesel," je o svojem, sicer kratkem obdobju na Portugalskem povedal Jevšenak, čigar matični klub Pisa je v tem času napredoval med italijansko elito. Tudi to je del motivacije, da se na evropskem prvenstvu čim bolj izkaže, je priznal nekdaj veliki up portugalske Benfice, ki pa je z mislimi zgolj in samo pri eni stvari: "Res je, ne bom skrival zadovoljstva (zaradi uspeha Pise, op. a.), ampak zdaj je 100-odstotni fokus na reprezentanci."