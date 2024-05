Tudi Klopp se je izrekel proti sistemu VAR

Kako se bodo odločili, še ni jasno. Če pa bi v imenu kluba z Anfielda lahko glasoval njegov poslavljajoči se trener, bi Redsi podprli ukinitev sistema, ki se v Premier League uporablja od leta 2019. "Način, kako se VAR trenutno uporablja, zagotovo ni ustrezen. Zato bi glasoval proti," je dejal Jürgen Klopp in svoje mnenje pojasnil: "VAR ni težava. Ljudje, ki upravljajo z njim, so. A teh se ne da spremeniti, zato bi glasoval za odpravo sistema."

Spomnimo, prav Liverpoolovi nedeljski tekmeci so vložili predlog o ukinitvi sistema VAR, o katerem bodo premierligaši glasovali po koncu sezone na letnem kongresu. Da bi prišlo do spremembe, potrebujejo dvotretjinsko večino, torej bi moralo ukinitev podpreti vsaj 14 od 20 klubov.

Zakaj je odprava VAR-a kljub vsemu malo verjetna

BBC sicer poroča, da so proti odpravi VAR-a trenutno prav Liverpool in še trije sicer neimenovani klubi. Zanimivo pa je, da se razen Wolverhamptona še nihče ni izrekel za odpravo trenutnega sistema. To pomeni, da so možnosti, da bi do spremembe dejansko prišlo, zelo majhne.

Zakaj? BBC pojasnjuje, da so premierligaški klubi pri predlogih sprememb redko tako enotni, da bi imeli dvotretjinsko večino. Obenem pa vodilni možje Premier League kljub številnim kontroverznim odločitvam še naprej trdno stojijo za video sodniško tehnologijo.