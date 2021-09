Tudi Združenje evropskih klubov napadlo Fifino idejo o SP-ju na vsaki dve leti

Uefa je že pred časom izrazila zaskrbljenost glede Fifine ideje, jasno pa je, da v ozadju poteka vojna med Uefo in Fifo v želji po premoči in nadzoru nogometnega kapitala v Evropi in svetu. Fifa je v svoji kampanji in lobiranju pri lokalnih nogometnih zvezah po poročanju Associated Pressa uporabila nekatere bivše nogometaše in trenerje, ki, sodeč po intervjujih, to idejo podpirajo. Ideja je, da bi prvenstva, ki zdaj potekajo na štiri leta, organizirali kar na dve leti. Eden od očitkov Fifi je tudi ta, da je pri osredotočanju in vložku za to idejo pozabila na ženski nogomet.

Spomnimo: ECA zastopa interese 234 klubov, v preteklih tednih pa so svoje povedali tudi nogometaši, ki ideje o SP-ju na vsaki dve leti po večini ne podpirajo. Jasno: še bolj natrpan koledar bi pomenil večjo odsotnost od družin, obenem pa je posledica povečanja tekem tudi večje število poškodb. Poškodbe pa so tiste, ki se jih nogometaši najbolj bojijo.

ECA je sicer sporočila, da podpira bolj uravnotežen pristop h klubskemu in reprezentančnemu nogometu z zmanjšanjem petih oken, ki so običajno v letu namenjena za reprezentančne akcije. S tem bi se zmanjšala obremenitev nogometašev, ki je v zadnjem času zares visoka, razlog seveda tiči tudi v koronski pandemiji. A kar moti klube, je to, da je med Fifo in klubi premalo sodelovanja pri formiranju koledarja mednarodnih tekem od leta 2024 naprej. "ECA je z veliko zaskrbljenostjo in alarmom spremljala Fifin začetek kampanj in pretvarjanja," so pri ECI zapisali v izjavi za Associated Press. "Očitno z reformami želi izsiliti mednarodni nogometni koledar, še posebej z uvedbo SP-ja na vsaki dve leti," so še zapisali in dodali, da v določenih stvareh z enostranskimi odločitvami krši zakonske obveznosti.