Tudi menjava trenerja ne pomaga: 'Igra Manchester Uniteda nima prave identitete'

Najglasnejša kritika po novem prvenstvenem spodrsljaju Manchester Uniteda sta bila nekdanja člana moštva s kultnega Old Trafforda, danes pa strokovna komentatorja na britanski televiziji, Paul Scholes in Gary Neville, ki sta v en glas poudarila, da trener ne more biti kriv za vse.

"Drži, da je Ralf Rangnick nastopil svoje delo šele pred kratkim, toda pokazalo se je, da eksperimentiranje s številnimi taktičnimi postavitvami ne pije vode. Vsaj s tem moštvom ne," je brez dlake na jeziku dejal kritični Scholes in nadaljeval: "Tekmo proti Wolverhamptonu je začel v taktični postavitvi 4-2-2-2. Po prejetem zadetku je prešel na 4-4-2, v zadnji tretjini srečanja pa smo videli postavitev s tremi branilci v zadnji vrsti. To nam pove marsikaj, predvsem pa, da igra Manchester Uniteda v tem trenutku nima prave identitete. Če pogledamo ostala moštva, kot so Manchester City, Chelsea ali Liverpool, igrajo bistveno bolj organizirano in so bolj uigrana v zvezni vrsti, kjer se tekme dobivajo ali izgubljajo. Pri Unitedu pa igra v zvezni vrsti močno 'škripa', ni prave ideje, vse je po sistemu 'ad-hoc', zato tudi ni prave kontinuitete rezultata. Bojim se, da bo to še ena zavožena sezona."