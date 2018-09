Messi odkrito o težavah Barce: Lahko smo izvrstna ekipa, toda ...

Argentinec se je, ne prvič v tej sezoni, med tekmo in po njej ostro lotil glavnega sodnika, tokrat je bil to Santiago Jaime Latre , ki je po zadnjem žvižgu zaradi Messijevega prigovarjanja zvezdniku pokazal rumeni karton. Južnoameričan naj bi sodniku večkrat dejal, da je gostom dopuščal preveč "sr*nja", sodnik pa mu je odvrnil, da se trudi po najboljših močeh. Messi ga je tudi opozoril, da naj mu "neha groziti".

"Imamo ekipo in igralce, s katerimi smo lahko izvrstna ekipa, močna ekipa, ni potrebno, da smo odvisni od kogarkoli," je za BeIn Sports o tem, če so Katalonci še naprej preveč odvisni od njega, povedal Messi. "To je Barca. Imamo dovolj igralcev, ni nam potrebno biti odvisen od kogarkoli. Škoda za te rezultate, a moramo ostati mirni, ker je sezona še dolga."

Sobotna tekma z Athleticom Bilbaom je bila še ena v seriji tistih, ki so obudile ocene o pretirani odvisnosti Barcelone od kapetana Lionela Messija . Argentinec je obračun presenetljivo začel na klopi, eksperiment trenerja Ernesta Valverdeja , ki je v prvem polčasu "odpočil" tudi Sergia Busquetsa , pa se ni posrečil. Messi je vstopil s klopi in, med drugim, zatresel okvir gola ter pripravil izenačujoči gol še enemu rezervistu Munirju El Haddadiju .

'Ni odvisno le od Lea'

O Messiju je po tekmi govoril tudi napadalec Luis Suarez, ki po remiju z Girono, porazu z Leganesom in novem remiju z Athleticom meni, da bi morali Katalonci prebroditi težave tudi brez prvega strelca.

"Imamo najboljšega igralca na svetu, a ne moremo biti odvisni od Lea, da bo prišel in reči postavil na svoje mesto," je po obračunu na Camp Nouu dejal Suarez. "Veliko nas je tu, ker smo se izkazali v drugih klubih, ni odvisno le od Lea, ko pride v igro. Morali bi dobiti tekmo še pred njegovim prihodom."

MESSI2

Valverde prevzel odgovornost

Barcelono, prenos bo na Kanalu AinVOYOob 20.45, v sredo čaka gostovanje v Londonu na tekmi drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov. Nasprotnik bo Tottenham, to pa bo že četrta tekma Barce v zadnjih desetih dneh, to naj bi bil po trditvah trenerja Valverdeja tudi razlog, da je Messi v soboto začel na klopi.

"Pogledal sem tekme, ki nas čakajo, razmišljal sem o tem, kaj bi se lahko zgodilo in ocenil, da Messi in Busquets potrebujeta počitek, zavedajoč se, da nas v sredo čaka pomembna tekma in da imamo širok kader," je na novinarski konferenci dejal Valverde. "Če bi zmagali z 2:1, potem tega vprašanja ne bi bilo. Vem, da je bila to tvegana odločitev. Tvegal sem in nismo zmagali. Absolutno je to moja odgovornost."

Pique tudi tokrat v osrčju obrambnih napak

Kar nekaj odgovornosti za zadnjih nekaj rezultatov je tudi na plečih branilca Gerarda Piqueja, ki je s slabim postavljanjem omogočil še enega v serij zadetkov v mreži svoje ekipe. Ta je v sedmih krogih prejela že osem golov, a Valverde ne zganja panike.

PIQUE

"Ni nervoze. Sezona je dolga in zgodaj je še. Jezni smo zaradi zadnjih rezultatov, ker niso takšni, kakršne smo pričakovali. A v prvem polčasu proti Leganesu smo bili dobri, a smo izgubili. Danes smo si ustvarili dovolj za zmago, a nam ni uspelo. Moramo se izboljšati. Zavedamo se, da moramo biti močnejši v obrambi. Za nami je sezona, v kateri so nam nasprotniki težko zabijali gole, zdaj pa potrebujejo zelo malo. Moramo se izboljšati in učvrstiti v obrambi, to je najpomembneje," je sklenil Valverde.