Tudi Messi ni dovolj, Inter Miami izpadel iz pokala prvakov

Lionel Messi je bil prvič po skoraj mesecu dni dolgi odsotnosti zaradi poškodbe spet v postavi Interja iz Miamija.

Gostitelji so povedli po 31 minutah, vodstvo pa povišali v 58. in 64. minuti. Zadetki Brandona Vazqueza, Germana Berterama in Jesusa Gallarda so ponoči zapečatili zasluženo zmago.

Znižanje izida na 1:3 po zadetku Diega Gomeza v 86. minuti in podaji osemkratnega najboljšega nogometaša na svetu Messija je prišlo prepozno za preobrat.