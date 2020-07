Messi 'vpisal' jubilejni 700. gol, Barcelona pa vse dlje od naslova

Argentinski zvezdnik v dresu katalonskega moštva je v karieri za klub in reprezentanco dosegel lep jubilej, skupaj je "zabil" že 700. golov (630 v klubskem in 70 v reprezentančnem dresu). Tokrat je dosegel gol iz enajstmetrovke, ko je na prefinjen način, s "panenko" premagal vratarja Atletica Jana Oblaka. A tudi ta mejnik je za Lea Messijaslaba tolažba, saj se Barceloni krepko izmika lovorika za državni naslov. Madridski Real ima sedaj vse v svojih rokah (in nogah), saj si lahko z današnjo zmago na lestvici zagotovi štiri točke prednosti, do konca prvenstva pa je le še pet tekem. Vse ostrejše "puščice" iz medijskih in navijaških smeri letijo proti trenerju Quiqueju Setienu,saj so vsi pričakovali napredek in preporod Barce po dolgem premoru zaradi pandemije, a je igra Barce videti slabša kot pri njegovem predhodniku Ernestu Valverdeju. Pojavljalo se namigovanja, da bo Setien težko dočakal konec sezone na trenerskem stolčku, še posebej, ker Barci kot kaže ostaja le še eno upanje do konca te čudne sezone: finalni turnir Lige prvakov.

Na vprašanje, ali ima zaupanje garderobe je dejal, da je prepričan, da jo ima. A to je vprašanje za nogometaše in zanesljivo si ni prislužil preveč pozitivnih točk pri Antoinu Griezmannu, ki ga je pustil na klopi, nato pa v igro poslal šele v 90. minuti. Na vprašanje, če mu ne zaupa, je dejal:"S tem se ne strinjam. Je pomemben igralec in res je, da je ob tako poznem vstopu v igro težko zanj, vendar so me okoliščine prisilile v to. Tisti, ki so bili na igrišču so igrali dobro in običajno tako pozno ne delam menjav. Pogovoril se bom z njim, ne bom se opravičil, vendar bom razumel, da mu ni vseeno in tudi meni ni, saj je odličen igralec in osebnost."

Setien se je dotaknil tudi jubileja prvega zvezdnika ekipe: "Predvidevam, da novih 700 golov Leo ne bo dosegel, vendar pa ni dvoma, da jih bomo videli še precej. Za igralca takega kova ne veš, kje so meje."

"Škoda, imamo vedno več težav, ker kar najprej izgubljamo točke in se vedno bolj oddaljujemo od naslova. Moštvo je odigralo zelo dobro tekmo. Prepričan sem, da lahko še napredujemo,"pa je dogajanje za Marco ocenil Setien in dodal:"Borili se bomo do konca."