Tudi mojstru Messiju se zgodi, da ostane praznih rok, ko vsi že vidijo žogo v mreži

Barcelona se je znašla v težavah, potem ko je na prvi tekmi v Sevilli izgubila (2:0), zato je Ernesto Valverde za povratno tekmo angažiral vse najboljše, v moštvo je vrnil tudi Lea Messija , kar se mu je obrestovalo. Messi in Valverde sta v medijih pozivala navijače, naj jim pridejo pomagati v boju za polfinale, a se ti niso pretirano odzvali. Na stadionu Camp Nou je bilo "le" dobrih 58 tisoč gledalcev, razloga sta bila verjetno tudi tekma med tednom in pa precej mrzel večer v katalonski prestolnici (okrog osem stopinj Celzija).

Barca je tekmo odigrala fenomenalno in zmagala kar s 6:1,v skupnem seštevku je v polfinale napredovala s 6:3. Gole so prispevali Philippe Coutinho (2), Ivan Rakitić, Roberto, Suarez in Messi. Prav zadnji gol Barcelone je bil prava mojstrovina, ki je navdušil mnoge. Argentinec je prispeval tudi podajo za gol, nad njim je bil narejen prekršek za enajstmetrovko (uspešno jo je izvedel Coutinho), se je pa zgodilo, da je zgrešil izjemno priložnost, ko je že kazalo, da bo zabil žogo v mrežo po podaji Suareza, a se je izkazal vratar z refleksom. Messi je sicer dosegel že jubilejni 50 gol na pokalnih tekmah (odigral je 70 tekem) in šestkrat z Barco osvojil pokalno lovoriko.