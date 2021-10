Tudi Mok zaskrbljen zaradi Fifinih načrtov o svetovnem prvenstvu

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, to nadalje zaostruje javno razpravo o Fifinih prizadevanjih, da bi v prihodnje na vsaki dve leti pripravila mundial. Mok je že v soboto izrazil "zaskrbljenost" zaradi njenih načrtov in hkrati podprl pozive k "širšemu posvetovanju" vseh deležnikov, ki jih zadeva to tekmovanje.

Evropska nogometna zveza (Uefa) in južnoameriško celinsko združenje Conmebol sta že pred časom ostro nastopila proti stopnjevanju ritma tekem, šef Uefe Aleksander Čeferin pa je odkrito grozil z bojkotom.

Mednarodne športne organizacije, nacionalne nogometne zveze, klubi in igralci ter organizacije igralcev in trenerjev so izrazili "močne zadržke in zaskrbljenost" glede Fifinih načrtov, je v soboto zvečer po srečanju z novinarji dejal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams.

Pri Moku menijo, da bi pospešen ritem mundiala negativno vplival tudi na druge športe, vključno s tenisom, kolesarjenjem, golfom, gimnastiko, atletiko in formulo 1. "To bi spodkopalo raznolikost in razvoj športa zunaj nogometa," so zapisali pri Moku.

Razpravo o reformi mednarodnega koledarja in mundialu na vsaki dve leti je oživil nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, ki je vodja razvoja pri Fifi. Wenger načrtuje, da bi imeli od poletja 2025/26 izmenjaje svetovna in celinska prvenstva, kvalifikacije pa bi imeli skupaj oktobra ali oktobra in marca.

Fifa še vedno ni obupala nad sporno idejo o uvedbi prvenstva na vsaki dve leti. Svetovna organizacija trenutno izvaja študijo o izvedljivosti omenjenega načrta kljub ostrim kritikam zvez, klubov, igralcev in navijaških skupin.