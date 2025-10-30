Tudi Mura napredovala v pokalnem tekmovanju

Nogometaši Mure so naslednji, ki so si zagotovili napredovanje v osmino finala pokala Pivovarne Union. V edini današnji tekmi 1/16 finala so v gosteh premagali drugoligaša Dravinjo z 2:1 (1:1).

Muraši so do napredovanja in s tem do lokalnega derbija z Nafto v naslednjem krogu prišli po preobratu. Domači so namreč povedli v peti minuti z golom Žana Ramšaka, izenačil je Dario Vizinger (12.), zmagoviti gol pa je v 78. dosegel Borna Proleta. Že pred tem so v sredo nogometaši Celja, ki vodijo v prvi ligi in branijo pokalni naslov, v šestnajstini finala pokala Pivovarne Union gostovali pri četrtoligašu iz Makol. Favorizirani gosti so slavili s 4:0. Olimpija je proti tretjeligašu Eltronu Šenčurju v gosteh slavila z 2:1O, Olimpija se bo v osmini finala merila s Celjem.

Brinje Grosuplje je v sredo šokiral in premagal Maribor ter se uvrstil v osmino finala pokalnega tekmovanja, kjer ga čaka spopad s Kety Emmi&Impol Bistrico. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V tej bo še en povsem prvoligaški obračun, in sicer med Kalcerjem Radomljami in Primorjem. Slednje je tokrat gostovalo v Sežani pri Taboru in ga premagalo s 4:1. Drugoligaš iz Beltincev je gostil prvoligaša Kalcer Radomlje in izgubil z 1:3. Mariborčani so si napredovanje obetali v boju z Grosupeljčani v gosteh, a ostali praznih rok po enajstmetrovkah. Pri teh je najprej mariborski vratar Ažbe Jug obranil strel Roka Maherja v drugi seriji, a je nato Orphe Mbina streljal mimo vrat, v četrti seriji je domači čuvaj mreže Jaka Zrnec ustavil strel Davida Pejičića, nato pa sam uspešno izvedel enajstmetrovko za 4:2 in napredovanje Brinja. V torek sta v osmino finala napredovala prvoligaša Bravo Big Bang in Aluminij. Prvi je v Vipavi zmagal z 2:1, drugi pa v Žireh s 6:1.