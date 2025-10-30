Tudi Mura napredovala v pokalnem tekmovanju

Muraši so do napredovanja in s tem do lokalnega derbija z Nafto v naslednjem krogu prišli po preobratu. Domači so namreč povedli v peti minuti z golom Žana Ramšaka, izenačil je Dario Vizinger (12.), zmagoviti gol pa je v 78. dosegel Borna Proleta.
Že pred tem so v sredo nogometaši Celja, ki vodijo v prvi ligi in branijo pokalni naslov, v šestnajstini finala pokala Pivovarne Union gostovali pri četrtoligašu iz Makol. Favorizirani gosti so slavili s 4:0.
Olimpija je proti tretjeligašu Eltronu Šenčurju v gosteh slavila z 2:1O, Olimpija se bo v osmini finala merila s Celjem.
V tej bo še en povsem prvoligaški obračun, in sicer med Kalcerjem Radomljami in Primorjem. Slednje je tokrat gostovalo v Sežani pri Taboru in ga premagalo s 4:1. Drugoligaš iz Beltincev je gostil prvoligaša Kalcer Radomlje in izgubil z 1:3.
Mariborčani so si napredovanje obetali v boju z Grosupeljčani v gosteh, a ostali praznih rok po enajstmetrovkah. Pri teh je najprej mariborski vratar Ažbe Jug obranil strel Roka Maherja v drugi seriji, a je nato Orphe Mbina streljal mimo vrat, v četrti seriji je domači čuvaj mreže Jaka Zrnec ustavil strel Davida Pejičića, nato pa sam uspešno izvedel enajstmetrovko za 4:2 in napredovanje Brinja.
V torek sta v osmino finala napredovala prvoligaša Bravo Big Bang in Aluminij. Prvi je v Vipavi zmagal z 2:1, drugi pa v Žireh s 6:1.
Že prejšnji teden je Rudar Velenje s 3:0 premagal Ljutomer, Malečnik pa z 2:1 Kamnik. Nogometaši Kety Emmi&Impol Bistrice so doslej dosegli najvišjo zmago, nižjeligaša Stojnce so ugnali kar z 18:0. Brez težav se je v osmino finala prebila vodilna ekipa 2. SNL Nafta 1903. Ta je v Škofji Loki slavila s 6:1. Polana pa je z 1:0 ugnala Zavrč.
Do konca tega dela tekmovanja so še tri tekme: 5. novembra bosta obračuna Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani in Rače - Krka, 6. novembra pa še Odranci - Fužinar Ravne.
Pari osmine finala:
Olimpija - Celje
Brinje Grosuplje - Kety Emmi&Impol Bistrica
Kalcer Radomlje - Primorje
Tromejnik Montpreis/Jadran Dekani - Malečnik
Aluminij - Polana
Odranci/Fužinar Ravne - Rače/Krka
Bravo Big Bang - Rudar Velenje
Mura - Nafta 1903
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.