Nogomet

Tudi Mura napredovala v pokalnem tekmovanju

Ljubljana, 30. 10. 2025 19.36 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
STA
Nogometaši Mure so naslednji, ki so si zagotovili napredovanje v osmino finala pokala Pivovarne Union. V edini današnji tekmi 1/16 finala so v gosteh premagali drugoligaša Dravinjo z 2:1 (1:1).

Muraši so do napredovanja in s tem do lokalnega derbija z Nafto v naslednjem krogu prišli po preobratu. Domači so namreč povedli v peti minuti z golom Žana Ramšaka, izenačil je Dario Vizinger (12.), zmagoviti gol pa je v 78. dosegel Borna Proleta.

Že pred tem so v sredo nogometaši Celja, ki vodijo v prvi ligi in branijo pokalni naslov, v šestnajstini finala pokala Pivovarne Union gostovali pri četrtoligašu iz Makol. Favorizirani gosti so slavili s 4:0.

Olimpija je proti tretjeligašu Eltronu Šenčurju v gosteh slavila z 2:1O, Olimpija se bo v osmini finala merila s Celjem.

Brinje Grosuplje je v sredo šokiral in premagal Maribor ter se uvrstil v osmino finala pokalnega tekmovanja, kjer ga čaka spopad s Kety Emmi&Impol Bistrico.
Brinje Grosuplje je v sredo šokiral in premagal Maribor ter se uvrstil v osmino finala pokalnega tekmovanja, kjer ga čaka spopad s Kety Emmi&Impol Bistrico. FOTO: Aljoša Kravanja

V tej bo še en povsem prvoligaški obračun, in sicer med Kalcerjem Radomljami in Primorjem. Slednje je tokrat gostovalo v Sežani pri Taboru in ga premagalo s 4:1. Drugoligaš iz Beltincev je gostil prvoligaša Kalcer Radomlje in izgubil z 1:3.

Mariborčani so si napredovanje obetali v boju z Grosupeljčani v gosteh, a ostali praznih rok po enajstmetrovkah. Pri teh je najprej mariborski vratar Ažbe Jug obranil strel Roka Maherja v drugi seriji, a je nato Orphe Mbina streljal mimo vrat, v četrti seriji je domači čuvaj mreže Jaka Zrnec ustavil strel Davida Pejičića, nato pa sam uspešno izvedel enajstmetrovko za 4:2 in napredovanje Brinja.

V torek sta v osmino finala napredovala prvoligaša Bravo Big Bang in Aluminij. Prvi je v Vipavi zmagal z 2:1, drugi pa v Žireh s 6:1.

Preberi še 'Moramo narediti velik kadrovski rez in določiti, kdo lahko igra za Maribor'

Že prejšnji teden je Rudar Velenje s 3:0 premagal Ljutomer, Malečnik pa z 2:1 Kamnik. Nogometaši Kety Emmi&Impol Bistrice so doslej dosegli najvišjo zmago, nižjeligaša Stojnce so ugnali kar z 18:0. Brez težav se je v osmino finala prebila vodilna ekipa 2. SNL Nafta 1903. Ta je v Škofji Loki slavila s 6:1. Polana pa je z 1:0 ugnala Zavrč.

Do konca tega dela tekmovanja so še tri tekme: 5. novembra bosta obračuna Tromejnik Montpreis - Jadran Dekani in Rače - Krka, 6. novembra pa še Odranci - Fužinar Ravne.

Pari osmine finala:

Olimpija - Celje

Brinje Grosuplje - Kety Emmi&Impol Bistrica

Kalcer Radomlje - Primorje

Tromejnik Montpreis/Jadran Dekani - Malečnik

Aluminij - Polana

Odranci/Fužinar Ravne - Rače/Krka

Bravo Big Bang - Rudar Velenje

Mura - Nafta 1903

