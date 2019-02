Tudi na Anfieldu niso pozabili na legendarne 'Busby babes'

Danes mineva 61 let od letalske nesreče, v kateri je 6. februarja 1958 na letališču v Münchnu življenja med drugimi izgubilo osem nogometašev Manchester Uniteda, trener in dva funkcionarja. Omenjeni tragični dogodek je odmeval še toliko bolj zaradi izjemne igralske zasedbe 'rdečih vragov', ki je ob koncu 50. in v začetku 60. let minulega stoletja prevladovala na stari celini.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nesrečno letalo se je tistega usodnega večera vračalo z evropske preizkušnje v Beogradu, kjer sta se pomerila Manchester United in Crvena Zvezda. Umrlo je 23 od skupno 44 potnikov, a tisto, kar je v tej tragični zgodbi še najbolj pozitivno, je vsakoletni odziv največjih rivalov 'rdečih vragov' na Otoku.



Lanskega 6. februarja so tako navijači mestnega tekmeca Manchester Cityja na eni od ligaških preizkušenj razvili velik transparent z napisom 'ManCityUnited', danes pa se je prek družbenih omrežij legendam angleškega nogometa, t. i. Busbyjevim otrokom (angl. Busby babes) poklonil še večji rival, Liverpool, s pripisom: '61 let, danes. Nikoli pozabljeni.'



Dokaz, da tudi največja rivalstva premorejo dovolj človeškosti!