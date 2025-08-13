Tudi nogometaši proti ideji, da bi se tekme La Lige igrale v tujini

O pritožbi Reala nad idejo, da bi se Villarreal in Barcelona pomerila kar v Miamiju, smo že poročali. V taboru Madridčanov pa niso edini, ki jim ideja Javierja Tebasa o igranju v tujini ne diši najbolj.

Oglasil se je vratar Athletic Bilbaa Unai Simon : "Nogomet pripada navijačem, v našem primeru članom kluba in ljudem, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo zdaj. Če jih ne bi bilo, klub ne bi obstajal. Veliko je navijačev, ki si ne morejo privoščiti vstopnice in poti v tujino. Če jih pošlješ v Miami ... Nogomet mora vedno pripadati navijačem. Zame je to nespoštovanje do navijačev."

28-letni vratar baskovskega ponosa bo letos prvič v svoji karieri igral v Ligi prvakov. Club Athletic de Bilbao v elitni evropski druščini še zdaleč ne bo le bežni opazovalec, kar je dokazal tudi s kadrovanjem to poletje, ko je uspel zadržati svojega najbolj vročega nogometaša Nica Williamsa. Obetavnega 23-letnika so želeli praktično vsi največji klubi, na koncu pa je podpisal kar desetletno podaljšanje z matičnim klubom.

"To, da je dal prednost Athleticu pred drugimi svetovnimi klubi, pove vse o tem, kaj Athletic je in kaj pomeni naša navijaška baza. Vpliv, ki ga ima to na igralce iz mladinske šole, je ogromen – vidijo, da se lahko tudi v Athleticu prebiješ v svetovni vrh," je še dodal Simon.