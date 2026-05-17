Nogomet

Vnovič skrušeni Ronaldo se ni pojavil na podelitvi: 'To je sramota. Opravičila ni'

Ljubljana, 17. 05. 2026 08.09 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je s svojim savdskim klubom Al-Nassrom ponovno ostal brez lovorike. Tokrat je bila od moštva iz Savdske Arabije v finalu drugorazredne azijske lige prvakov boljša japonska ekipa Gamba Osaka, ki je slavila zmago z 1:0. Portugalskega zvezdnika nova tekma za savdski naslov čaka v četrtek, ko bo imel drugo priložnost za loviriko. Takrat in tokrat v domačem prvenstvu. To sezono je Ronaldo v savdski ligi dosegel 26 golov.

Cristiano Ronaldo je v klub prišel že leta 2023, vendar z Al-Nassrom do danes ni osvojil ničesar razen razmeroma nepomembnega pokala UAFA Arab Champions Cup. Al-Nassr je na domačem igrišču v Rijadu v finalu azijske lige prvakov izgubil z 1:0 proti japonski Gamba Osaki in legendarni 41-letni Portugalec je ostal še brez ene lovorike v dresu savdskega kluba.

Savdska ekipa je bila pred finalom veliki favorit, še posebej po prepričljivi poti do zaključka tekmovanja, vendar moštvu Jorgeja Jesusa ni uspelo upravičiti te vloge. Edini zadetek na tekmi je v 30. minuti dosegel napadalec Gambe Deniz Hummet.

Ronaldo je v klub prišel že leta 2023, a z Al-Nassrom doslej ni osvojil ničesar drugega kot razmeroma nepomemben UAFA Arab Champions Cup. Kako težko je poraz prizadel portugalskega zvezdnika, kaže tudi dejstvo, da se sploh ni pojavil na slavnostni podelitvi medalj.

Prav o tej, za mnoge sporni potezi portugalskega zvezdnika, se je po tekmi največ govorilo. Medtem ko je preostanek njegove ekipe čestital nasprotnikom za naslov, je Ronaldo odšel proti slačilnici in se ni več vrnil na igrišče.

Priložnost za lovoriko že čez nekaj dni

Al-Nasr je na tekmi pred 26.000 gledalci na univerzitetnem stadionu kralja Sauda veljal za izrazitega favorita, z zmago pa bi postal prvo moštvo iz Savdske Arabije z zmago na tem drugoligaškem azijskem tekmovanju. 

"Bili smo zelo dobro pripravljeni, ampak tekmec je bil hiter in nas je presenetil. Zadel je iz edine priložnosti na tekmi," je po srečanju dejal portugalski trener na klopi Al-Nasra Jorge Jesus.

Njegovo moštvo bi si sicer lahko ta teden že zagotovilo naslov savdskega prvaka, a je proti najbližjemu zasledovalcu na lestvici Al- Hilalu, pred katerim ima dve točki prednosti, zgolj remiziralo (1:1), a ima še vse v svojih roikah. Na naslednji tekmi potrebuje vse tri točke.

Finfer
17. 05. 2026 09.13
Bi bila že ura da zamenja šport in bi bil dober če bi po madeiri igral pandolo !!
inside1
17. 05. 2026 08.31
ma daj, ena navadna jokica pri teh letih. pa tak športnik kot se dela da je, poraz je treba tudi sprejet, del športa, ne pa se potem umaknit. Že zaradi navijačev moraš biti tam.
