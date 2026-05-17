Vnovič skrušeni Ronaldo se ni pojavil na podelitvi: 'To je sramota. Opravičila ni'

Cristiano Ronaldo je v klub prišel že leta 2023, vendar z Al-Nassrom do danes ni osvojil ničesar razen razmeroma nepomembnega pokala UAFA Arab Champions Cup. Al-Nassr je na domačem igrišču v Rijadu v finalu azijske lige prvakov izgubil z 1:0 proti japonski Gamba Osaki in legendarni 41-letni Portugalec je ostal še brez ene lovorike v dresu savdskega kluba.

Savdska ekipa je bila pred finalom veliki favorit, še posebej po prepričljivi poti do zaključka tekmovanja, vendar moštvu Jorgeja Jesusa ni uspelo upravičiti te vloge. Edini zadetek na tekmi je v 30. minuti dosegel napadalec Gambe Deniz Hummet.

Ronaldo je v klub prišel že leta 2023, a z Al-Nassrom doslej ni osvojil ničesar drugega kot razmeroma nepomemben UAFA Arab Champions Cup. Kako težko je poraz prizadel portugalskega zvezdnika, kaže tudi dejstvo, da se sploh ni pojavil na slavnostni podelitvi medalj.

Prav o tej, za mnoge sporni potezi portugalskega zvezdnika, se je po tekmi največ govorilo. Medtem ko je preostanek njegove ekipe čestital nasprotnikom za naslov, je Ronaldo odšel proti slačilnici in se ni več vrnil na igrišče.

Al-Nasr je na tekmi pred 26.000 gledalci na univerzitetnem stadionu kralja Sauda veljal za izrazitega favorita, z zmago pa bi postal prvo moštvo iz Savdske Arabije z zmago na tem drugoligaškem azijskem tekmovanju.

"Bili smo zelo dobro pripravljeni, ampak tekmec je bil hiter in nas je presenetil. Zadel je iz edine priložnosti na tekmi," je po srečanju dejal portugalski trener na klopi Al-Nasra Jorge Jesus.