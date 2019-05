Tudi obe domači lovoriki nista zagotovilo, da bo ostal na Bavarskem

Salihamidžić je prav tako demantiral kakršne koli sestanke in pogovore z nekdanjim španskim selektorjem in trenerjem madridskega Reala Julenom Lopeteguijem, ki naj bi bil po poročanju nemških medijev blizu trenerski klopi Bayerna. "Tega ne bi storil nikoli. S Kovačem od prvega dne zelo dobro sodelujeva in nikoli ga ne bi izdal." Da je Kovačeva prihodnost na Säbener strasse pod velikim vprašajem, priča tudi dejstvo, da mu niti obe domači lovoriki ne zagotavljata obstoja na trenerski klopi evropskega klubskega prvaka izpred šestih let. "Celoten ustroj Bayerna temelji na dejavniku uspeha. Osebno nimam niti najmanjših težav s trenerjem, nogometaši ali komerkoli drugim. Edina stvar, ki jo zahtevam od vsakogar v klubu, so vrhunski rezultati in posledično lovorike. Od same ustanovitve kluba dalje je bila naša obveza skozi vsa desetletja osvajanje najpomembnejših lovorik. To je zapisano v DNK-ju Bayerna in skladno s tem se moramo vesti tako na kot tudi izven nogometnih zelenic," pa je poudaril izvršni predsednik kluba Karl-Heinz Rummenigge, ki ne skriva tega, da nikoli ni bil pretirano naklonjen hrvaškemu strokovnjaku.



Povsem drugače je s predsednikom Ulijem Hoenessom, ki slovi za največjega zagovornika Nika Kovača. "Povsem sproščen sem. Če se bomo borili tako kot na tekmi z Leipzigom, bomo na koncu ubranili naslov državnih prvakov. O tem sem stoodstotno prepričan," je svojo polno podporo nekdanjemu hrvaškemu selektorju na začasnem delu na Bavarskem izrazil Hoeness.