Tudi Oblak med prejemniki Messijevega piva

Napadalec Leo Messi je postal rekorder po številu golov za eno ekipo – v karieri jih je dosegel 644, vse za Barcelono. Ob tem dosežku je bilo pozornosti in nagrade deležnih tudi vseh 160 vratarjev, ki so morali v žogo po mrežo po Argentinčevem golu. Med njimi je tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki izjemno ceni Messija in mu je tudi čestital za dosežek.

icon-expand Lionel Messi vs. Jan Oblak. FOTO: AP Slovenski vratar Jan Oblak je prejel deset edinstvenih steklenic piva s podobo Argentinca Lionela Messija, ki jih je vratarjem po svetu poslal pokrovitelj zvezdnika Barcelone po postavljenem rekordu doseženih zadetkov za en klub. Pivovarna je vsako od 644 steklenic piva opremila z nalepko s številko zadetka, poslala pa jih je vratarjem, proti katerim je Argentinec dosegel gol. Med njimi je tudi Jan Oblak, ki je na Instagramu razkril podobo steklenic. Kot je razvidno na fotografiji, je Argentinec slovenskega vratarja premagal trikrat, goli pa nosijo številke 488, 595 in 614. PREBERI ŠE 644. gol za Barcelono: Messi po 45 letih podrl rekord Peleja Oblak je dal vedeti, da je Messi zanj eden najboljših nogometašev v zgodovini in da je kljub prejetim zadetkom vesel, da se lahko zoperstavi Argentincu kot vratar enega od rivalov. Ob tem je zapisal: "Čestitke za izjemen dosežek 644 golov za en klub, Leo. Ni mi všeč, ko prejmem zadetek, ampak izziv, kako te ustaviti, tudi od nas vratarjev zahteva tisto najboljše. Hvala za posebno darilo." Oblak je sicer eden od 160 vratarjev, ki so prejeli posebne steklenice. Med njimi so tudi Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Alisson Becker, David De Gea in številni drugi zvezdniški čuvaji mreže. Največ, 21 steklenic, je prejel Diego Alves (Almeria, Valencia). Argentinski virtuoz je s 644 doseženimi goli za en klub kot omenjeno postavil nov rekord in mejnik, saj je prehitel tudi legendarnega brazilskega nogometnega velemojstra Peleja, ki je bil dolgo časa nedosegljiv s svojim dosežkom, ko je kar 643 golov dosegel v dresu Santosa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke