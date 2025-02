Tudi polarni mraz mu ne pride do živega: Messi 'čaral' na –16

Kazalo je, da sploh ne bo nastopil, takšne so bile tudi napovedi iz tabora ekipe Inter Miami - razlog pa polarni mraz. A se je legendarni Argentinec bolj toplo oblekel, nastopil ion vnovič pustil svoj pečat. Naslednji izziv nogometašev Inter Miamija je bilo pokalno gostovanje v ledenem Kansasu, kjer se temperature ponoči spustijo do minus 24 stopinj Celzija, v času tekme pa naj bi bilo minus 16. Vse to ni preprečilo, da Messi ne bi znova čaral ... In tudi je. Messi je od prihoda v Miami na 40 tekmah dosegel kar 35 golov. Dodal je še 18 asistenc.