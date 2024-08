'Tudi (po)trpeti je treba in znati preživeti, če želiš biti uspešen'

Bila je to prava "rudarska" bitka enakovrednih tekmecev, bolj zadovoljni po prvi tekmi pa so zagotovo v ljubljanskem taboru, saj jim remi 1:1 odpira realne možnosti za preboj v skupinski del Konferenčne lige.

Nogometaši Olimpije so si s potrpežljivo in zrelo igro priigrali ugodno izhodišče pred povratno tekmo čez teden dni v Ljubljani.

Med polčasom je trener Victor Sanchez opravil nekaj taktičnih sprememb, med drugimi je v "ogenj" poleg Lisickasa poslal tudi Brazilca Thalissona in Marka Bresta , s čimer je poživil igro svojega moštva. "Vedeli smo, kako bo igral naš tokratni tekmec in tudi na povratni tekmi bomo morali onemogočiti njihovo igro po obeh krilih kot tudi v konici napada. Če nam uspe ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno, bomo zelo blizu uspeha. Upam, da se bo na povratni tekmi v Stožicah zbralo čim več naših navijačev. Tudi na Reki so bili izjemni, nas podpirali tako v dobrih kot v kriznih trenutkih, kar nam je zagotovo pomagalo, da smo prišli do ugodnega izhodišča pred povratnim obračunom," je sklenil Lisickas.

"Pričakovano težka tekma, ki so jo moji varovanci odigrali s karakterjem. Rijeka je odlično moštvo, ki je še posebej nevarno na domačem igrišču. Vedeli smo, da nas bodo v začetnih 15, 20 minutah pritisnili, toda uspeli smo zdržati njihov začetni nalet. Škoda za prejeti zadetek, ko se je zdelo, da smo vzpostavili ravnotežje na igrišču, a še bolj kot s prvim polčasom sem zadovoljen z drugim delom tekme, v katerem smo zelo pametno nadzorovali ritem in potek dogodkov na zelenici. Bili smo pravočasni, dovolj kreativni in mirni, da smo uspeli izid izenačiti. Ko potegnem črto, menim, da remi ustreza dogodkom na igrišču," je oceno prvega dela dvoboja z Rijeko podal strateg zeleno-belih Victor Sanchez, ki je še na 10. tekmi v novi sezoni ostal neporažen (7 zmag in 3 remiji, op. p.).

"V Evropi ni lahkih tekmecev. Bolj kot napreduješ v kvalifikacijah, postaja vse težje. Vedeli smo, s kom imamo opravka. Tudi trpeti je treba in predvsem znati preživeti, če želiš biti uspešen. To so fantje storili v slogu, s karakterjem zmagovalcev, kar je bil moj osnovni in obenem glavni cilj, ko sem prišel v Ljubljano. Da igralce prepričam v to, da so zmožni zmagovati v nizu, da jim vcepim zmagovalno miselnost. Nič, zdaj nas v državnem prvenstvu čaka večni derbi z Mariborom in šele po njem bomo začeli razmišljati o povratni tekmi z Rijeko. Smo v zelo dobrem položaju, da nam uspe nekaj imenitnega. Marsikdo tega od nas ni pričakoval, a mi smo od samega začetka vedeli, da imamo kakovost in širino igralskega kadra za nastopanje na več frontah," je samozavestno zaključil Španec na začasnem delu v slovenski prestolnici.