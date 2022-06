Tudi pri Unitedu potrdili: Pogba zapušča Old Trafford

Paul Pogba, francoski nogometaš, član zmagovite francoske reprezentance, ki je leta 2018 v Moskvi osvojila naslov svetovnih prvakov, ne bo podaljšal pogodbe z Manchester Unitedom in bo konec junija zapustil Old Trafford, so klubsko poročilo povzeli angleški in francoski mediji.

Zaradi odhoda 29-letnika ob izteku pogodbe Manchester United od kluba, v katerega bo francoski vezist prestopil, ne bo dobil odškodnine. Angleži so zanj leta 2016 Juventusu plačali 89 milijonov funtov (105 milijonov evrov). Sprva je cvetel pod taktirko Joseja Mourinha in bil del ekipe, ki je leta 2017 osvojila angleški ligaški pokal in evropsko nogometno ligo. Vendar pa so se njegovi kasnejši nastopi le redko ujemali s tistimi, ki jih je kazal v reprezentančnem dresu na svetovnem prvenstvu leta 2018. Težave s telesno pripravljenostjo so ga omejile na 27 nastopov v prejšnji sezoni. "Paul Pogba bo zapustil Manchester United konec junija, po izteku pogodbe," so zapisali v klubski izjavi. Zadnja od njegovih 233 tekem v dresu Uniteda se je končala v deseti minuti poraza na Anfieldu aprila 2022. icon-expand Pri Manchester Unitedu so v klubski izjavi za javnost potrdili vse glasnejše govorice, da bo njihov dolgoletni član Paul Pogba konec junija zapustil Old Trafford. FOTO: AP Pogba je v finalu SP v Moskvi zadel za vodstvo Francije proti Hrvaški s 3:1. Francozi so naslov osvojili z izidom 4:2. United, ki je Pogbaja leta 2012 Juventusu prepustil za slab milijon evrov, je nato leta 2016 za njegovo vrnitev plačal takrat najvišjo odškodnino, ki je krepko presegla magično mejo sto milijonov evrov. Že pred dvema letoma se je veliko govorilo o tem, da naj bi si Pogba zaradi nezadovoljstva s preskromnimi ambicijami kluba želel Manchester zamenjati za Juventus in Torino. Za selitev Pogbaja k stari dami tako ni več ovir.