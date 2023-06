Tudi Ramos zapušča Parižane

Španski zvezdnik Sergio Ramos je v petek na družbenih omrežjih naznanil, da se njegova pot v mestu ljubezni zaključuje. Po sobotni zadnji tekmi francoskega prvenstva se bo podal novim izzivom naproti. Novico so že potrdili tudi v klubu. Njegova pogodba, ki naj bi se iztekla to poletje, ne bo obnovljena, kar pomeni, da na trg vstopa kot prosti igralec. "Sobota bo poseben dan, v soboto bom zaključil to obdobje svojega življenja. Zbogom PSG," se je glasil njegov zapis. "Ne vem, v koliko mestih se človek lahko počuti kot doma, toda tako navijači kot tudi samo mesto so mi zagotovo dali ta občutek. Hvala za ti dve posebni leti, v katerih sem igral in lahko dal vse od sebe. V prihodnje se bom soočil z novimi izzivi, nosil bom druge barve, toda najprej še zadnjič #allezParis." Predsednik in izvršni direktor kluba Nasser Al-Khelaifi je v izjavi dodal: "Neizmerno sem hvaležen Sergiu za ti dve leti, ki ju je preživel v Parizu. Njegove vodilne sposobnosti, timski duh in profesionalizem, skupaj z njegovimi izkušnjami, so ga naredili za pravo nogometno legendo. V čast mi je bilo, da je bil del našega kluba. Vsi mu še naprej želimo le najboljše!"