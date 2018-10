Tudi Reja potrdil pogovor s predsednikom NZS

Gre za uveljavljenega in izkušenega stratega slovenskih korenin iz Ločnika pri Gorici, ki je med številnimi italijanskimi moštvi kar nekaj sezon vodil tudi Napoli in Lazio, nazadnje pa Atalanto. Za krajši čas je sedel tudi na vročo klop splitskega Hajduka.

Sicer pa Edoardo 'Edy' Reja nikakor ni želel, sploh pa ne pred kamero in mikrofonom, komentirati dogajanja ob vnovičnem izboru selektorja slovenske nogometne reprezentance. Dejal je, da to ne bi bilo primerno in nikakor v športnem duhu.