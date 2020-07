Tudi Rummenigge priznal: Alcantara želi zapustiti Bayern

Thiago Alcantarase je Bayernu pridružil leta 2013, ko je vnovič združil moči z nekdanjim trenerjem iz katalonske prestolnice Josepom Guardiolo. Po 25-milijonskem prestopu je španski reprezentant brazilskih korenin odigral 230 tekem v rdečem dresu in osvojil sedem naslovov, v zadnjem času pa so Alcantaro poleg povratka v domačo Barcelono povezovali tudi z angleškim prvakom Liverpoolom.

Izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge, ki se po sezoni tudi sam poslavlja od bavarskega ponosa in svoje mesto prepušča Oliverju Kahnu, je v petkovem intervjuju za Bildpriznal, da bodo rdeči najverjetneje ostali brez 29-letnega vezista, ki se očitno želi preizkusiti v novem prvenstvu.

Izpolnili so mu vse želje

"Vrhunski človek na zelenici in izven nje. Z njim smo se resno pogajali in mu izpolnili vse želje. A zdaj se zdi, da si želi še enkrat storiti nekaj novega,"je za Bild dejal Rummenigge.

Pogodba se Alcantari v Münchnu sicer izteče po sezoni 2020/21, Rummenigge pa ga s sodelavci več kot očitno ne želi izgubiti brez odškodnine. To naj bi veljalo tudi za vse ostale, ki so v podobni situaciji kot španski Brazilec.

"Brezplačno v naslednjem letu ne želimo izgubiti katerega koli igralca,"je še dejal Rummenigge.

Flick: Upam, da ne bo odšel

Trener Bayerna Hans-Dieter Flick je v petek pred finalnim spopadom za nemški pokal z Bayerjem iz Leverkusna tudi sam izrazil željo, da bi Alcantara ostal.

"Upam, da ne bo odšel," je dejal Flick, ki je z ekipo zbral navdušujočih 24 zmag na zadnjih 26 tekmah na klopi bavarskega velikana.

Ob že zaključeni sezoni 2019/20 v 1. Bundesligi se bo Bayern po odigranem pokalnem finalu in morebitni dvojni kroni lahko povsem osredotočil na priprave za nadaljevanje Lige prvakov, kjer morajo po zmagi s 3:0 v Londonu nad Chelseajem sicer še odigrati povratni dvoboj osmine finala pred morebitno udeležbo na zaključenem turnirju v Lizboni.