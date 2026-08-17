Tudi Škotska umika podporo Infantinu

Nasprotnikov Infantina, ki želi marca prihodnje leto na volilnem kongresu v Maroku dobiti nov mandat predsednika Fife, je vse več.

"Škotska nogometna zveza ne bo glasovala za Giannija Infantina. To je v skladu s stališčem Uefe in tega stališča smo se držali ves čas," je danes dejal izvršni direktor tamkajšnje zveze Ian Maxwell.