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Nogomet

Tudi Škotska umika podporo Infantinu

Edinburgh, 17. 08. 2026 18.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Škotska nogometna zveza (SFA) je umaknila podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianniju Infantinu po njegovem neuspešnem poskusu prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Pred tem so to med drugimi storile tudi nogometne zveze Anglije, Walesa in Irske.

Nasprotnikov Infantina, ki želi marca prihodnje leto na volilnem kongresu v Maroku dobiti nov mandat predsednika Fife, je vse več.

"Škotska nogometna zveza ne bo glasovala za Giannija Infantina. To je v skladu s stališčem Uefe in tega stališča smo se držali ves čas," je danes dejal izvršni direktor tamkajšnje zveze Ian Maxwell.

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Infantino je pod vse večjim pritiskom. Uefa, azijska zveza in Concacaf so ga v odprtem pismu, objavljenem prejšnji teden, obtožile "zavajanja" v povezavi z načrtom, da bi zasebnim vlagateljem prodal deleže v svetovnega prvenstva.

Predsednik škotske zveze Mike Mulraney, ki je trenutno tudi predsednik finančnega odbora Fife, pa je ocenil: "Ko si nogometni funkcionar, ne bi smel biti niti približno tako pogosto pred kamerami, kot je on. Očitno je prišlo do pomanjkljivosti pri upravljanju, transparentnosti in komunikaciji z nacionalnimi zvezami. To je nekaj, kar moramo urediti. O obliki pa bo treba še razpravljati."

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