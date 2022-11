Tudi Southgate izbral ekipo za mundial

"Želeli smo si dobro uravnoteženo ekipo in vpoklicati je bilo treba tudi nekatere, ki trenutno niso v 100-odstotni formi. A mislim, da nam je vsa mesta uspelo zelo dobro pokriti," je ob imenovanju ekipe povedal GarethSouthgate , čigar ekipa je nazadnje igrala po sistemu 3-4-2-1, ključno vlogo v napadu pa je igral že omenjeni Harry Kane .

29-letnemu napadalcu Tottenhama bodo družbo v napadu delali James Maddison (Leicester), Phil Foden, Jack Grealish (oba Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle) in Marcus Rashford (Manchester United).

Med vratarji se je Southgate odločil, da so trenutno najboljši Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle) in Aaron Ramsdale (Arsenal), pomagali pa jim bodo branilci Harry Maguire, Luke Shaw (oba Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (oba Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal) in Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Že vnaprej pa je bilo jasno, da zaradi poškodb v ekipi ne bo Chelseajevih bočnih branilcev Reeca Jamesa in Bena Chilwella.