Tudi španska vlada uradno proti Superligi

Evropsko sodišče je namreč prejelo uradni dopis številnih evropskih držav, ki podpirajo Uefo in njenih 55 članic v boju proti ustanovitvi Superlige.

Več evropskih držav in nogometnih zvez se je sicer že javno izrazilo proti ustanovitvi La lige. Med tistimi državami, ki so v pisni izjavi rekle 'ne' Superligi, so Portugalska, Francija, Hrvaška, Češka, Švedska, Madžarska, Latvija, Malta, Španija, Danska, Romunija, Slovaška, Irska, Italija in Islandija. Poleg teh so med tistimi, ki naj bi kmalu pisno podprle Uefo, po naših informacijah tudi Ciper, Avstrija in Nemčija. Med njimi pa zanimivo ni Slovenije, čeprav Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, prvi borec proti Superligi, izhaja prav iz Slovenije. Spomnimo: po ostrem nasprotovanju ob ustanovitvi Superlige se je večina klubov umaknila od prvotne ideje, ostali so le trije uporniki, in sicer Barcelona, Real Madrid in Juventus. Ti zdaj bijejo pravno bitko z Uefo.

Bivši španski minister za kulturo in šport José Manuel Rodríguez Uribes je že pred časom povedal, da je proti ustanovitvi Superlige. "S Superligo bi uničili športni model odprtega tekmovalnega nogometa, ki temelji na pristopu, da se lahko tako majhen kot velik klub pomerita med seboj. In da majhen klub občasno lahko premaga velikega," je tedaj izrekel.