Tudi tabor Manchester Uniteda prizadel izbruh okužb

Ekipa Manchester Uniteda, ki je v soboto odpotovala na ligaško gostovanje k Norwichu in se vrnila z zmago, je bila pred tekmo v celoti negativna, naslednji dan pa je množica igralcev (po poročanju nekaterih otoških medijev naj bi jih bilo pet) ter nekaj članov osebja oddala pozitiven test na koronavirus.

Vsi okuženi s koronavirusom so bili poslani v samoizolacijo in novemu strategu Uniteda Raplhu Rangnicku ne bodo na voljo vsaj za tekmi tega tedna, proti Brentfordu v torek in proti Brightonu v soboto.