Tudi tokrat ni šlo brez navijaškega divjanja v Ljudskem vrtu

Kot so sporočili s policije, si je tekmo ogledalo približno 9600 gledalcev, od tega je bilo okoli 650 navijačev navijaške skupine Viole in okoli 300 organiziranih gostujočih navijačev navijaške skupine Green Dragons. Slednje je spremljalo še približno 200 drugih podpornikov zeleno-bele zasedbe iz Ljubljane.

Policija je pojasnila, da bodo zaradi zasežene pirotehnike zoper štiri kršitelje podali obdolžilne predloge pristojnemu sodišču. Zaradi večkratne uporabe pirotehničnih sredstev na nogometni tekmi bo prekrškovni organ zoper organizatorja uvedel hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

"Med tekmo so navijači lomili in metali stole na nogometno igrišče (po doslej znanih podatkih je bilo uničenih okrog 100 stolov) ter tudi proti policistom. Poškodovanih je tudi nekaj ograj. V zvezi s tem policisti obravnavajo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Nekateri navijači so ograjo tudi preskočili. Zoper njih so bila uporabljena prisilna sredstva," so zapisali pri policiji v sporočilu za javnost.

Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev so dvema osebama izdali plačilni nalog, obravnavali pa so tudi moškega, ki ni upošteval navodil varnostnika in je stopil na igrišče. Temu so izdali plačilni nalog in mu prepovedali udeležbo na športnih prireditvah.