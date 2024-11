'Tudi uvrstitev med prvih osem je zdaj povsem realna'

Slednji so stopnjevali pritisk na obrambo Larneja, ki pa je naposled enkrat, kolikor je bilo potrebno za nove tri ljubljanske točke v Konferenčni ligi, po natančnem strelu z glavo rezervista Ivana Durdova moral po žogo v svojo mrežo. "Zelo sem vesel oziroma zadovoljen, kako smo se odrezali. Imeli smo lepo priložnost in jo tudi izkoristili. Devet točk imamo na svojem računu in smo zelo blizu nadaljevanju tekmovanja," je po tretji zmagi v omenjenem Uefinem tekmovanju uvodoma dejal strateg Olimpije Victor Sanchez in nadaljeval: "Želimo seveda biti čim višje, imamo še dve tekmi in upam, da bomo nadaljevali v takšnem ritmu. Tudi uvrstitev med prvih osem je zdaj realistična. A želimo povedati svoje na igrišču. Za teh devet točk smo se trdo borili, tako bo tudi, da jih dobimo še šest."

Sanchez je prepričan, da je eden ključnih dejavnikov za odlične igre v Evropi trenutno vodilnega moštva slovenskega državnega prvenstva tudi to, da v taboru Olimpije ni nezadovoljnega posameznika. "Ta pripadnost moštvu je jasno izražena in vpliva na pozitivno vzdušje v garderobi. Igralci so pripravljeni tekmovati in se dokazovati. V dozdajšnjem delu Konferenčne lige je igralo že 20 igralcev, včasih so v prvi postavi, včasih pa na rezervni klopi. A so vedno zelo motivirani, najboljši dokaz je Ivan Durdov, ki je vstopil kot rezerva in dosegel pomemben gol," meni 48-letni strokovnjak.

Steber obrambe in obenem kapetan Ljubljančanov Marcel Ratnik prav tako ni skrival zadovoljstva po še eni dobri predstavi moštva iz prestolnice. "To smo želeli pred tekmo. Vedeli smo, kaj pomeni ta zmaga, da smo še bližje napredovanju iz skupinskega dela. Veselje v garderobi je na vrhuncu, a gremo že naprej na naslednjo tekmo. Vsako ekipo, ki se postavi na 16 metrov, je težko prebiti. Na koncu nam je to uspelo iz prekinitve. Eno priložnost smo izkoristili, lahko bi še kakšno, lahko pa bi nas oni tudi kaznovali, na koncu je malo popustila koncentracija. A čakamo svoje priložnosti, ne mudi se nam v napad, s potrpežljivostjo pridemo do zadetka," je povedal mladi slovenski reprezentančni branilec.