Tudi v Indiji nori na nogomet: Messi dobil 21-metrski kip

Železna skulptura, ki prikazuje, kako Lionel Messi v zrak drži pokal za svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje GOAT (greatest of all time oziroma največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta in mogoče tudi na srečanje s premierom Narendro Modijem.

Monti Paul, glavni avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. "To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih naredil," je dejal Paul.

Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip odkril virtualno zaradi varnosti. V Kolkati so sicer že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu.