Nogomet

Tudi v Indiji nori na nogomet: Messi dobil 21-metrski kip

Kalkuta, 12. 12. 2025 10.41 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA
Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo začel tridnevno turnejo po Indiji, kjer je zavladala prava nogometna mrzlica. V sklopu tega obiska bo Messi, ki je pred dnevi osvojil naslov prvaka v severnoameriški ligi MLS, v soboto v Kolkati slavnostno odkril svoj kar 21 metrov visok kip, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Železna skulptura, ki prikazuje, kako Lionel Messi v zrak drži pokal za svetovnega prvaka, je del tako imenovane turneje GOAT (greatest of all time oziroma največji vseh časov), ki bo Messija popeljala v štiri indijska mesta in mogoče tudi na srečanje s premierom Narendro Modijem.

Monti Paul, glavni avtor skulpture, je povedal, da je delo končal v 40 dneh. "To, da gradiš Messijevo skulpturo, je stvar ponosa. Je najvišji kip, kar sem jih naredil," je dejal Paul.

Osemintridesetletni Argentinec, član Interja iz Miamija, bo kip odkril virtualno zaradi varnosti. V Kolkati so sicer že postavili navijaško cono, imenovano Hola Messi, kjer je na ogled Messijev lik v naravni velikosti na prestolu.

Indijski navijači čakajo na prihod svojega idola.
Indijski navijači čakajo na prihod svojega idola. FOTO: Profimedia

Messi: Indija je zelo posebna država

Osemkratni dobitnik zlate žoge se bo srečal še z nekaterimi indijskimi estradniki in športniki. "Indija je zelo posebna država. Imam lepe spomine na svoj obisk pred 14 leti. Navijači so bili izjemni," je dejal Messi in dodal: "Indija je strastna nogometna država in se veselim srečanja z novo generacijo navijačev, s katerimi si bomo delili ljubezen do te čudovite igre."

Po Kolkati, kjer bo Messi, nekdaj nogometaš Barcelone in PSG, igral tudi krajšo prijateljsko tekmo, bo Argentinca pot ponesla še v Hyderabad, Mumbaj in New Delhi.

Resnejša naloga pa ga čaka junija in julija 2026, ko bo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi z Argentino branil naslov prvaka.

Luigi Taveri II.
12. 12. 2025 11.27
Messi je od vseh
St. Gallen
12. 12. 2025 11.21
Messi je Bog... Ronaldov v Funchalu je mnogo manjsi
cripstoned
12. 12. 2025 11.11
+6
Pada mu popularnost zaradi vseh prevar v katere je vpleten (negreira, qatar 2022, infantino,mls) zdaj pa mu bodo to skusali popraviti z turnejo po indiji in kipom ....se dobro da so indijci 100let za leseno zlico in jih bodo enako oprali kot so oprali milenijce 15-18let nazaj...danes pa di morajo lagati glede vsega ker si pac nocejo priznati da so zrtve medijev in sistema...farsici pac hahahahahaha
Kolllerik
12. 12. 2025 11.07
-6
Tudi v Sloveniji bi si Messi brez vsakega dvoma zaslužil kakšen kip...
