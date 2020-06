Tudi v Premier League dovoljenih pet zamenjav, sodniki Serie A niso okuženi

Da bi se izognili prevelikem številu prekinitev, bodo moštva lahko tri menjave opravila med igro, preostale pa ob polčasu. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je prek odbora, ki skrbi za nogometna pravila, spremembo predlagala prejšnji mesec, da bi zaradi velikih obremenitev zaščitila zdravje igralcev po dolgem odmoru zaradi epidemije novega koronavirusa.

Spremembe bodo veljale do konca prvenstva, ki se bo z dvema zaostalima tekmama nadaljevalo 17. junija. Preostalih devet krogov pa naj bi odigrali v le petih tednih.

Italijanski sodniki niso okuženi

Nogometni sodniki, ki bodo sodili tekme v nadaljevanju italijanskega prvenstva, so pripravljeni na svoje delo. Da so zdravi in nimajo okužbe z novim koronavirusom, so pokazala današnja preverjanja. Vseh 65 sodnikov je uspešno opravilo teste, ki so jih pripravili v nacionalnem nogometnem centru v firenškem Covercianu.

Ta je v času največje krize zaradi epidemije služil kot bolnišnica, poroča dpa. Testirali so se vsi uradniki italijanske zveze, vključno s sodniki, pomočniki in videosodniki, ki nadzorujejo razvpiti sistem VAR. Italijanska liga se bo po trimesečnem odmoru nadaljevala 20. junija. Do konca tekmovanja je še 12 krogov, vodi pa Juventus, ki ima točko prednosti pred Laziem.