Tudi v ženskem nogometu: Množičen pretep, rasizem in šest izključitev

Sledilo je množično prerivanje in kar šest rdečih kartonov. Najprej za Juano Cangaro , nato pa še za Diazovo, Camilo Duarte , Julieto Romero , Milagros Diaz in Laro Espondo . Sodniki so tekmo morali prekiniti, saj domači klub ni imel dovolj igralk na voljo. Po koncu tekme so vpletene na stadionu zaslišale pristojne oblasti. Med njimi sta bila tudi dva pobiralca žog, ki sta dogodek opisala, kot tudi obrambna igralka Gremia Brito , kondicijski trener Thales de Oliveira in koordinatorka Patricia Gusmao . Prav tako so bile zaslišane štiri igralke River Plata, ki so jih spremljali predstavniki kluba.

River Plate je hitro po koncu obračuna objavil uradno sporočilo. "River Plate zavrača diskriminatorne geste, ki so se zgodile na tekmi proti Gremiu na Ladies Cupu. Klub že izvaja disciplinske ukrepe in bo nadaljeval z izkorinjanjem tovrstnih dejanj," so zapisali. Trener Gremia, Thaissan Passos, je poudaril, da so igralke River Plata med tekmo uporabljale žaljive izraze, kot je "negrita". Poleg tega je izpostavil ključni incident: "Prišlo je do primera s pobiralcem žog, naše igralke tega niso sprejele. On je tukaj, da opravlja svoje delo. Ta situacija je potekala že od začetka igre. Tukaj sem zato, da zastopam svoje igralke. Tovrstni dogodki se ne smejo več ponavljati. Do kdaj si bomo še zatiskali oči pred rasizmom in seksizmom?"