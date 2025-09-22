Svetli način
Tudi Van de Looi ni zadovoljil vodstva iz Stožic: Argentinec prevzema zmaje

Ljubljana, 22. 09. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 57 minutami

A.V.
16

Da so po osvojitvi naslova državnega prvaka z višav espresno hitro padli tako nizko, bi se morali o pravih vzrokih najprej pogovoriti odgovorni možje v vodstvu nogometne Olimpije. Potem ko je portugalski strokovnjak Jorge Simao poleti zdržal le nekaj tekem na klopi Ljubljančanov, je očitno podobna usoda doletela tudi njegovega naslednika Erwina van de Looija.

Triinpetdesetletni Nizozemec se nikakor ni znašel pri vodenju aktualnega slovenskega državnega prvaka. Erwin van de Looi po naših sicer še neuradnih informacijah po le osmih tekmah zapušča klop Olimpije, ki po uvodni četrtini prvenstva (devet tekem) za vodilnimi Celjani zaostaja že za velikih 12 točk.

Trenutno peto mesto na prvenstveni razpredelnici nikogar, ki se mu vsaj malo po žilah pretaka zelena kri, ne more pustiti ravnodušnega. Najzvestejše privržence zeleno-belih poleg točkovnega primanjkljaja morajo skrbeti predvsem izjemno slabe predstave, ki kažejo na drastičen padec samozavesti celotnega moštva. Tudi pri nosilcih igre iz minule šampionske sezone se pozna občuten padec v igri, kar je privedlo do trenutnega, zelo zaskrbljujočega stanja v Stožicah.

Po novi prvenstveni blamaži, ko je do polnega izkupička na največjem stadionu v državi prišel še mestni tekmec Bravo, so se v vodstvu kluba odločili vnovič zamenjati šefa strokovnega vodstva. Naslednik Van de Looija naj bi bil po zadnjih informacijah Argentinec Federico Bessone.

the kop
22. 09. 2025 12.10
Olimpija in Maribor, nekoč dva kluba ki sta nekaj pomenila, danes podn od podna!! Oboji živijo v preteklosti na račun stare slave, medtem pa propadajo na celi črti!
mackon08
22. 09. 2025 12.10
Vodstvo Olimpije nam je govorilo o projektih olimpije. Zdaj vemo kaj so projekti, čim pogostejša menjava trenerja.
KatiFafi
22. 09. 2025 11.56
+4
NK Bežigrad 05 v vsem svojem sijaju, menja trenerje hitreje kot Tina moške.
ŠeVednoPlešem
22. 09. 2025 11.51
+3
Mene pa res zanima koliko je večjo plačo zahteval Victor Sanchez, da so ga odslovili, kljub rezultatom in lepemu nogometu, ki ga je gojil
SpamEx
22. 09. 2025 11.58
+1
prav veliko ne glede na to da si ga je Rijeka lahko proivoščila
SpamEx
22. 09. 2025 11.50
+2
Ne vem mogoče so pa igralci problem
ŠeVednoPlešem
22. 09. 2025 11.50
+1
Torej ... še ni bivši ? Ali je bivši :) naj bi ravno ni neka trdna trditev
mamma mia
22. 09. 2025 12.11
To je standard novinarjev,ki najprej piše o receptu za mineštro nato malo o politiki na koncu še o športu.Če pri vsem doda" naj bi" mu tako ostane več časa za kosilo.
RUBEŽ
22. 09. 2025 11.45
-1
HAHAHA, kje jih pibirajo, na železniški postaji?
Amor Fati
22. 09. 2025 11.44
+3
V lolimpijo in čmeribor se splača it samo še zaradi odpravnine. Smešna kluba. Šmešnica.
tincoop
22. 09. 2025 11.40
+3
Končno lolimpija spet tam kam spada...
dinozaver79
22. 09. 2025 11.20
+5
nov obraz bo nova napaka
JOSEPH HAYDN
22. 09. 2025 11.27
+3
Če korlu ne rata na volitvah lahko pride v nogomet 😂
štajerc65
22. 09. 2025 11.20
+6
Imeli so Victorja pa poznamo kako se je zgodba končala. Zaradi nekaj tisoč eur zdaj plujejo v sivino.
rdeči2020
22. 09. 2025 11.17
+7
kaj domačega trenerja ni nobenega?
štajerc65
22. 09. 2025 11.37
+3
So, samo nobeden noče v Olimpijo za par tekem.
