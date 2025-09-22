Tudi Van de Looi ni zadovoljil vodstva iz Stožic: Argentinec prevzema zmaje

Triinpetdesetletni Nizozemec se nikakor ni znašel pri vodenju aktualnega slovenskega državnega prvaka. Erwin van de Looi po naših sicer še neuradnih informacijah po le osmih tekmah zapušča klop Olimpije, ki po uvodni četrtini prvenstva (devet tekem) za vodilnimi Celjani zaostaja že za velikih 12 točk.

Trenutno peto mesto na prvenstveni razpredelnici nikogar, ki se mu vsaj malo po žilah pretaka zelena kri, ne more pustiti ravnodušnega. Najzvestejše privržence zeleno-belih poleg točkovnega primanjkljaja morajo skrbeti predvsem izjemno slabe predstave, ki kažejo na drastičen padec samozavesti celotnega moštva. Tudi pri nosilcih igre iz minule šampionske sezone se pozna občuten padec v igri, kar je privedlo do trenutnega, zelo zaskrbljujočega stanja v Stožicah.

Po novi prvenstveni blamaži, ko je do polnega izkupička na največjem stadionu v državi prišel še mestni tekmec Bravo, so se v vodstvu kluba odločili vnovič zamenjati šefa strokovnega vodstva. Naslednik Van de Looija naj bi bil po zadnjih informacijah Argentinec Federico Bessone.