Tudor na klopi Juventusa debitiral z zmago

Nogometaši Juventusa so sodelovanje z novim trenerjem Igorjem Tudorjem začeli z zmago, z 1:0 s ugnali Genoo. Nov poraz pa je utrpela ekipa Domna Črnigoja, ki je brez pomoči Slovenca izgubila z Bologno. Gostje so slavili z 1:0 in ostajajo na četrtem mestu na prvenstveni lestvici. Več atraktivnejših tekem prinaša nedelja, ko se bodo uradili Fiorentina in Atalanta, Udinese Jaka Bijola in Inter ter Napoli in Milan.