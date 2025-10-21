Svetli način
Tudor na robu odstrela, poraz proti Realu bi bil lahko usoden

Turin, 21. 10. 2025 16.39 | Posodobljeno pred eno minuto

V sredo nas na Kanalu A in VOYO čaka nov zanimiv obračun v elitni Ligi prvakov. V Madridu se bosta udarila Real in Juventus. Gostje so trenutno v slabi rezultatski formi, saj niso zmagali že na zadnjih šestih tekmah. Trenerju stare dame, Igorju Tudorju, se že pošteno trese stolček. Poraz na sredini tekmi bi bil lahko za hrvaškega stratega že usoden.

Na Santiagu Bernabeu bo domače moštvo nastopilo v vlogi favorita. Madridčani so v letošnji sezoni točke izpustili zgolj na eni tekmi. Beli balet je na prvih dveh tekmah v Ligi prvakov iztržil popoln točkovni izkupiček in trenutno zaseda drugo mesto na lestvici. Popolnoma drugačna zgodba pa se odvija v Turinu. Nogometaši stare dame so brez zmage že na šestih zaporednih tekmah. Podobno formo kažejo tudi v Ligi prvakov, kjer so vpisali zgolj dva remija in trenutno zasedajo 23. mesto.

Pričakovano se trenerju Juventusa, Igorju Tudorju, že pošteno trese stolček. Po zadnjem ligaškem porazu, ki ga je Torinčanom zadal Como, so se govorice o menjavi hrvaškega stratega še bolj zaostrile. Juventus trenutno na lestvici zaseda skromno sedmo mesto. Kot potencialne zamenjave se omenjata Roberto Mancini in Edin Terzić.

Hrvat je staro damo prevzel marca letos, ko je na klopi nadomestil Thiaga Motto. Juventus Italijanu še vedno izplačuje plačo, ki naj bi znašala dvanajst milijonov evrov na leto. Skupaj s Tudorjevo osemmilijonsko plačo, torinski klub trenutno zapravlja dvajset milijonov letno za trenerske storitve. Tudi zaradi tega naj bi Italijanom pod prste začela gledati UEFA, ki jim očita finančne nepravilnosti. Odpustitev Tudorja in zaposlitev novega trenerja bi za Juventus pomenila še dodaten zaplet.

V sredo Tudorja in ekipo čaka izredno težka naloga. Na prvih dveh tekmah Lige prvakov so Torinčani vpisali dva remija, prejeli pa so kar šest zadetkov. V Madridu pa jih zdaj čaka najboljši strelec Lige prvakov letos, Kylian Mbappe. Potencialni poraz na Santiagu Bernabeu bi bil lahko za nekdanjega nogometaša Hajduka in Juventusa že usoden.

Tekmo med Realom in Juventusom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Studijski del s Sanjo Modrić in Dejanom Grabićem se bo začel ob 20.30.

