Nogomet

Tudor po sedmih tekmah brez zmage še vedno mnenja, da so na pravi poti

Madrid , 23. 10. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
0

Sredin večer v španski prestolnici je krizi Juventusa dodal novo poglavje. Nogometaši stare dame so proti Real Madridu doživeli drugi zaporedni poraz, pri čemer so že sedem tekem brez zmage. Čeprav se mu močno trese trenerski stolček, je Igor Tudor prepričan, da je s svojimi varovanci na pravi poti.

"Seveda smo razočarani. Občutek je, da bi si zaslužili vsaj en zadetek. Obžalujemo zapravljene priložnosti, ampak smo na pravi poti," je takoj po minimalnem porazu na Santiago Bernabeuu za italijanske medije povedal Igor Tudor

Juventus je resda imel nekaj zrelih priložnosti, najlepše sta v drugem polčasu zapravila Dušan Vlahović in Lois Openda, vendar je zmaga Reala čista kot solza. Če Juve v svojih vratih ne bi imel razpoloženega Michela Di Gregoria, bi stara dama iz boja za pozitiven izid izpadla že veliko prej. 

Igor Tudor bo moral hitro najti odgovor na težave svojega moštva. FOTO: Profimedia
Igor Tudor bo moral hitro najti odgovor na težave svojega moštva. FOTO: Profimedia

"Všeč mi je bilo, kako smo začeli tekmo. Povsem jasno je, da te bo Real prej ali slej spravil pod pritisk. Držali smo se načrta, prejeti gol pa je bil preprosto odraz neverjetne individualne kakovosti Viniciusa Juniorja," je svoje videnje nadaljeval 47-letnik, ki se mu vse bolj trese trenerski stolček. 

Preberi še Dvojni razlog za slavje v Madridu: Bellingham le prekinil strelsko sušo

Kot vse kaže, poraz v Madridu zanj še ne bo usoden. A bolj kot ne je jasno, da bodo morali njegovi varovanci v nedeljo nujno ugnati Lazio in tako prekiniti kar sedem tekem dolg niz brez zmage. 

Hrvaški strokovnjak kljub temu verjame, da so na pravi poti: "Imamo nekaj slabosti, ampak popolnoma zaupam tej ekipi, ker smo na pravi poti. Videti je, da so prišli številni novi nogometaši, manjka nam nekaj izkušenj in igralcev, ki bi znali prevzeti odgovornost." 

