Tudor po sedmih tekmah brez zmage še vedno mnenja, da so na pravi poti

"Seveda smo razočarani. Občutek je, da bi si zaslužili vsaj en zadetek. Obžalujemo zapravljene priložnosti, ampak smo na pravi poti," je takoj po minimalnem porazu na Santiago Bernabeuu za italijanske medije povedal Igor Tudor.

Juventus je resda imel nekaj zrelih priložnosti, najlepše sta v drugem polčasu zapravila Dušan Vlahović in Lois Openda, vendar je zmaga Reala čista kot solza. Če Juve v svojih vratih ne bi imel razpoloženega Michela Di Gregoria, bi stara dama iz boja za pozitiven izid izpadla že veliko prej.