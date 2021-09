Tuchel: Juventus si ne glede na vse zasluži spoštovanje

Chelsea bo v Torinu brez N'Goloja Kanteja, Christiana Pulisica in Masona Mounta, prejšnji konec tedna pa je na domačem stadionu doživel prvi poraz sezone, ko ga je z 1:0 ugnal Manchester City. Tudi zato je jasno, da Londončane v Torinu čaka zahteven zalogaj.

Že res, da je Juve v novo sezono vstopil z dvema remijema in porazoma v Serie A, a odtlej je v domačem prvenstvu prišel tudi do dveh zmag, za nameček pa je v prvem krogu Lige prvakov brez večjih težav odpravil švedski Malmö (3:0). "Juve je izjemen klub. Na začetku so imeli nekaj težav, a proti Malmöju so bili zelo preprečljivi," je o nasprotniku povedal trener Chelseaja Thomas Tuchel. Dodal je, da si Torinčani ne glede na vse zaslužijo ogromno spoštovanja.

Chelsea je v novo sezono Lige prvakov prav tako vstopil z zmago. Na Stamford Bridgeu je z 1:0 padel ruski Zenit. "Lani nismo začeli kot favoriti in smo iz tekme v tekmo napredovali. Letos pa je drugače. Pričakovanja so velika, kar je logično. Tudi ekipe so proti nam bolj motivirane, nenazadnje smo prvaki. To moramo sprejeti, čeprav po mojem mnenju nismo favoriti za končno zmago," meni Tuchel.

'Chelsea že dolgo ni deloval tako harmonično'

Nemškemu strokovnjaku je nedavno na dušo popihal nekdanji član Bluesov Joe Cole. "Ne spomnim se, kdaj je Chelsea kot klub deloval tako harmonično. V zadnjih 20 letih je klub osvojil ogromno lovorik, a dejstvo, da ti to uspe na takšen način, kot je Tuchlu, je zares spoštovanja vredno. Videti je, da vsi, od prvega do zadnjega, delujejo kot eno," je v članku za spletno stran evropske nogometne zveze zapisal bivši angleški reprezentant.

Kaj pa Cole meni o torinskem velikanu? "Juventus bo vedno Juventus. Trenutno niso v najboljšem stanju, izgubili so svoj prvi talisman, Cristiana Ronalda, ampak še vedno gre za ekipo, polno šampionov. Obetam si odlično tekmo, zanimivo bo videti, kako se bo Romelu Lukaku znašel proti Leonardu Bonucciju in Giorgiju Chielliniju."