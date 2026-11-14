'Tukaj so navijači bolj za fuzbal, v Ljubljani pa ...'

Med razpravami o igranju Slovenije v Ljudskem vrtu je bil vselej glavni pomislek, da stadion ne leži v središču države. Kot kaže, to za navijače ni nobena težava. Pred obračunom smo namreč ujeli gledalce, ki so pripotovali z vseh koncev Slovenije, nekateri tudi iz italijanske Gorice: "Niti dež in burja v Ajdovščini nista bila ovira." Ovira tokrat za spremembo ni bilo niti igrišče, ki je bilo na največjem slovenskem stadionu pogosto, milo rečeno, v sramotnem stanju. "Čisto drugačna zelenica kot v Stožicah," je dejal Žan Vipotnik, za ekskluzivni intervju pa je pred naš mikrofon stopil tudi vratar dortmundske Borussie in švicarske reprezentance Gregor Kobel.

Švicarski vratar Gregor Kobel pred tekmo v Ljudskem vrtu FOTO: Profimedia

Ta je priznal, da se dobro spomni lanske tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah, po kateri je o stanju terena razočarano govoril švicarski kapetan in branilec Manuel Akanji. S tem vidikom je bil Kobel tokrat veliko bolj zadovoljen: "Igrišče je bilo dobro. V tem delu leta je težko, da bi bilo popolno, takšno je le na najboljših evropskih stadionih, pa še tam včasih mislimo, da bo zelo dobro, in je na koncu res slabo." Nogometaši pa niso bili navdušeni zgolj nad igralno površino, temveč tudi nad vzdušjem, ki je v Ljudskem vrtu praviloma na visoki ravni. "Že ob petju himne se je čutila dodatna energija, ki smo jo dobili na igrišče. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem navijačem, ki so prišli," je povedal Vanja Drkušić, odličnega vzdušja pa ni spregledal niti gostujoči čuvaj mreže: "Navijači so poskrbeli za dobro atmosfero. Dalo se je čutiti, da so slovenski igralci želeli izkoristiti energijo, ki so jim jo dali navijači."

Slovenija – Švica FOTO: Luka Kotnik

Kaj pa je po mnenju navijačev razlog, da je ambient na stadionu pod Kalvarijo tako poseben? "Stožice so bile razprodane le takrat, ko smo prišli na evropsko prvenstvo. Na Štajerskem so navijači bolj naklonjeni slovenski reprezentanci. Tukaj so navijači bolj za fuzbal, v Ljubljani pa ... hočejo biti," je dejal gledalec, ki je v Maribor prišel iz Logatca.