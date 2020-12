Tumbaković nič več srbski selektor

Srbija je izpadla po enajstmetrovkah po dodatnih bojih proti Škotski, so potrdili na zvezi. Kot morebitni naslednik se je v preteklih dneh omenjal tudi slovenski strokovnjak Slaviša Stojanović.

68-letniLjubiša Tumbaković je Srbijo prevzel pred letom in pol, pred tem je kot selektor Črne gore zavrnil igranje tekme proti Kosovu, ki ga Srbija ne priznava kot samostojnega. Pri srbski zvezi so dodali, da bodo novega selektorja imenovali do konca leta.