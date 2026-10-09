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Nogomet

Slovenke v Turčiji vstale od mrtvih in remizirale

Carigrad, 09. 10. 2026 18.03 pred 46 minutami 3 min branja 1

Avtor:
J.B. STA
Slovenija – Turčija

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Istanbulu na prvi tekmi 1. kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 proti Turčiji igrala 3:3. Povratna tekma bo v torek ob 17.00 v Domžalah.

Oslabljene Slovenke so si v Istanbulu želele priti do obetavnega izhodišča pred povratno tekmo in ga tudi dobile. Predvsem po zaslugi precej boljšega drugega polčasa ostajajo realno v igri za napredovanje v 2. krogu dodatnih kvalifikacij, kjer čaka boljši iz dvoboja med Madžarsko in Nizozemsko.

Gostiteljice, ki so do te tekme izgubile vse štiri obračune s slovensko vrsto, so bile prvič na tekmi nevarne že po dobrih dveh minutah, po treh pa so tudi Slovenke prišle do obetavne akcije, a je bila na koncu preveč nesebična Naja Poje Mihelič in se namesto strela odločila za (nenatančno) podajo. Lara Prašnikar je malce pozneje s strelom z glavo zadela zunanji del mreže turških vrat.

Slovenija – Turčija
Slovenija – Turčija
FOTO: Profimedia

Po 15 minutah pa je glavna sodnica Lina Lehtovaara šla na ogled posnetka, potem ko je žoga zadela v roko Lano Golob, in pokazala na belo piko. Enajstmetrovko je v 18. minuti izvedla Kader Hancar, s strelom po sredini je ukanila Melanio Pasar. Slednja je imela nekaj dela tudi v 21. minuti po strelu Elif Keskin z razdalje.

V 25. minuti so Turkinje, ki so devet mest za Slovenijo (37.) na svetovni lestvici, povedle z 2:0. Po podaji z desne strani je iz bližine zadela Selen Altunkulak. Pasar je znova morala posredovati v 40. minuti, tri minute pozneje pa je Poje Mihelič prišla v dvoboj ena na ena z vratarko, a slabo zaključila s šibkim strelom točno v Gamze Yaman.

Drugi del so odločneje začele Slovenke, imele v 52. minuti na voljo tudi prosti strel, a ga je Mateja Zver izvedla preveč predvidljivo, že v nasprotnem napadu pa so Turkinje po hitri akciji znova zadele prek Altunkulak, toda gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Gostje so po uri igre neuspešno zahtevale enajstmetrovko, ko je padla Lana Golob, so se pa zasluženo vrnile v igro v 62. minuti, ko je s 15 metrov z nizkim strelom zadela Nina Kajzba. Slovenke so še naprej prevladovale, toda v 75. minuti je Tinkara Testen z napako na sredini igrišča Turkinjam omogočila protinapad, ki ga je učinkovito končala Altunkulak.

Toda Kolmanove igralke, pri katerih sta med drugimi manjkali napadalki Zara Kramžar in Maja Sternad, ta je tik pred zdajci zbolela, so znova hitro odgovorile, po podaji z leve strani je z glavo zadela Mirjam Kastelec, ki je le štiri minuti pred tem vstopila v igro. Za še boljše izhodišče je v 93. minuti poskrbela znova Kajzba, ki je s strelom z dobrih 10 metrov pod prečko učinkovito končala lepo akcijo za 3:3.

Dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo potekajo v dveh krogih. V prvem sodeluje 32 reprezentanc, 16 zmagovalk pa bo napredovalo v drugi krog, ki bo na sporedu med 26. novembrom in 5. decembrom.

Po koncu drugega kroga se bo sedem najbolje uvrščenih zmagovalk glede na skupno lestvico evropskih kvalifikacij neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo v Braziliji, osma zmagovalka pa bo nadaljevala v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah.

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BtpS
09. 10. 2026 20.56
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