Turanu grozi kar 12 leta zapora zaradi spolnega napada, nedovoljenega posedovanja orožja ...

Obtožnica proti 31-letnem članu Barcelone, ki je trenutno posojen turškem prvoligašu Basaksehirju, se nanaša na dogodke iz prejšnjega tedna v enem od istanbulskih nočnih klubov, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na turško agencijo Anadolu. Ardan Turannaj bi se z znanim turškim pevcem Berkayem Sahinomsporekel glede ženske, ki je po poročanju turških medijev v zvezi z pevcem. To naj bi Turan nadlegoval, kar je povzročilo spor in kasnejši obračun s Sahinom.

Pri tem naj bi se nogometaš Sahina, ki je prav tako obtožen zaradi njegove vloge v pretepu, za kar mu grozi do dve leti zapora, lotil s pestmi in mu zlomil nos. Turan se je glede nočnih dogodkov, ki so povzročili vihar v turški javnosti, že prejšnji teden moral zglasiti na policijski postaji in podati izjavo, vendar so ga policisti nato izpustili na prostost.

Kot še poroča AFP, je po pretepu sledil bizaren niz dogodkov, ko je Turan obiskal bolnišnico, kjer so Sahina zdravili zaradi zlomljenega nosu, in pevca rotil za odpuščanje, pri tem pa mu je celo ponudil svojo pištolo in rekel, da naj ga kar ustreli. Napadalni vezist, ki je v svoji barviti karieri odigral 100 tekem za turško izbrano vrsto, je najbolj znano turško nogometno ime v svetu. Ob dobrih predstavah je bil sicer tudi pogosto vpleten v incidente na in izven zelenic. Tako si je maja letos zaradi verbalnega in fizičnega napada na sodnika - tega je odrinil - prislužil kazen 16 tekem prepovedi igranja v turški ligi.