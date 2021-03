Turčija premagala Nizozemsko, Francozi le neodločeno, Portugalci s tesno zmago

Turčija je takoj po začetku drugega dela povedla že s 3:0, ko je zadel Hakan Calhanoglu. Burak Yilmaz je dvakrat zadel v prvem polčasu, dodal pa še gol v 81. minuti, s katerim je odločil tekmo, saj je pred tem gostom uspelo izid znižati na 2:3, potem ko sta zadela rezervista Davy Klaassen inLuuk de Jong. V preostalih tekmah te skupine je Norveška s 3:0 ugnala Gibraltar, Črna gora pa z 2:1 Latvijo.

V skupini A so evropski prvaki Portugalci igrali z Azerbajdžanom in zmagali tesno z 1:0. Cristiano Ronaldo in soigralci so sicer prevladovali in imeli terensko premoč, niso pa znali zadeti. Edini gol so namreč dosegli gostje, potem ko je Maksim Medvedjev premagal svojega vratarja. Srbija je prav tako tesno s 3:2 premagala Irsko, mož odločitve pa je bil Aleksandar Mitrović z dvema zadetkoma v razmaku šestih minut.

Svetovni prvaki Francozi so pot na SP presenetljivo začeli le s točko. Za vodstvo domačih je v Parizu poskrbel Antoine Griezmann v 19. minuti, a po uri igre je za izenačenje z Ukrajinci poskrbel kar domači igralec Presnel Kimpembe, ki je z avtogolom nazadnje tudi postavil končni izid. V drugi tekmi te skupine sta Finska ter Bosna in Hercegovina igrali neodločeno 2:2, Finci so bili nekoliko bližje zmagi, a je za goste v 84. minuti izenačil Miroslav Stevanović.

Čehi so v skupini E visoko s 6:2 premagali Estonce, podobno kot v Turčiji je tudi na tej tekmi padel "trojček", dosegel ga je Tomaš Souček (32., 43., 48.). Belgija pa je proti Walesu poskrbela za preobrat, potem ko so gostje po zgodnjem zadetku Harryja Wilsona povedli. A zadnjo besedo so imeli domači, Kevin De Bruyne in Thorgan Hazardsta poskrbela za vodstvo še v prvem delu, piko na i je postavil Romelu Lukaku z bele točke v drugem delu.